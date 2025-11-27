Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Kadıköy’de Puanlar Paylaşıldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Kadıköy’de Ferencvaros’u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyeti kaçırdı. Sarı-lacivertliler, etkili olduğu bölümlere rağmen sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak kritik puan kaybı yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak gruptaki hesaplarını sonraki maça bıraktı. İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yönettiği mücadele zaman zaman yüksek tempoya sahne olurken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde üstünlük golünü bulmakta zorlandı. Ferencvaros ise disiplinli oyunu ve hızlı çıkışlarıyla Kadıköy’de istediği sonucu aldı.

MA ÇTAN ÖNCE: FENERBAHÇE ZORLU V İRAJDAYDI

Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb deplasmanında alınan mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, sonrasında kendi sahasında Nice ve Stuttgart galibiyetleriyle toparlanmış; Viktoria Plzen deplasmanından ise beraberlikle dönmüştü.

Teknik direktör Domenico Tedesco, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla takımını grupta orta sıralara taşımıştı.

Konuk ekip Ferencvaros ise oldukça formdaydı; 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak üst sıralarda yer alıyordu.

KARŞILAŞMA: KADIK ÖY’DE DENGEL İ OYUN

İlk Yarıda Temkinli Oyun

Mücadeleye her iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe’nin kanat organizasyonları zaman zaman etkili olsa da, Macar ekibinin savunma disiplini sarı-lacivertlilere alan bırakmadı.

FERENCVAROS’UN CEVABI GECİKMEDİ

Fenerbahçe’nin gol aradığı dakikalarda Ferencvaros hızlı çıkışlarla tehlike yarattı. Ortaya koydukları dirençli oyun, maçın ilerleyen dakikalarında etkisini daha fazla hissettirdi.

SKOR: 1-1 – PUANLAR PAYLA ŞILDI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Kadıköy’de kazanan çıkmadı. Fenerbahçe, taraftarının desteğine rağmen baskısını skor avantajına çeviremedi ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

MA Ç SONUCU

Fenerbahçe 1 – 1 Ferencvaros

Kaynak: Haber Merkezi