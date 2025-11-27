Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros: Kadıköy’de Puanlar Paylaşıldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Kadıköy’de Ferencvaros’u konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyeti kaçırdı. Sarı-lacivertliler, etkili olduğu bölümlere rağmen sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılarak kritik puan kaybı yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi sahasında konuk ettiği Ferencvaros ile 1-1 berabere kalarak gruptaki hesaplarını sonraki maça bıraktı. İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yönettiği mücadele zaman zaman yüksek tempoya sahne olurken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde üstünlük golünü bulmakta zorlandı. Ferencvaros ise disiplinli oyunu ve hızlı çıkışlarıyla Kadıköy’de istediği sonucu aldı.
Avrupa Ligi’ne Dinamo Zagreb deplasmanında alınan mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, sonrasında kendi sahasında Nice ve Stuttgart galibiyetleriyle toparlanmış; Viktoria Plzen deplasmanından ise beraberlikle dönmüştü.
Teknik direktör Domenico Tedesco, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla takımını grupta orta sıralara taşımıştı.
Konuk ekip Ferencvaros ise oldukça formdaydı; 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak üst sıralarda yer alıyordu.
İlk Yarıda Temkinli Oyun
Mücadeleye her iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe’nin kanat organizasyonları zaman zaman etkili olsa da, Macar ekibinin savunma disiplini sarı-lacivertlilere alan bırakmadı.
Fenerbahçe’nin gol aradığı dakikalarda Ferencvaros hızlı çıkışlarla tehlike yarattı. Ortaya koydukları dirençli oyun, maçın ilerleyen dakikalarında etkisini daha fazla hissettirdi.
Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Kadıköy’de kazanan çıkmadı. Fenerbahçe, taraftarının desteğine rağmen baskısını skor avantajına çeviremedi ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe 1 – 1 Ferencvaros
Kaynak: Haber Merkezi
