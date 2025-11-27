Muğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde aynı evde yaşayan üç kardeş, yedikleri tavuk yemeğinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDILAR

Olay, Seydikemer’e bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12), evde tükettikleri tavuk yemeğinden kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle fenalaştı. Aile bireylerinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ABLALARINI KAYBETTİLER, İKİ KARDEŞ YOĞUN BAKIMDA

Fenalaşan üç kardeş Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Neslinur Topal, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

10 yaşındaki F.T. ile 12 yaşındaki R.T.’nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü, her iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ve savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tavuk yemeğinin tüketildiği evde inceleme yapılırken, gıda numunelerinin laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi