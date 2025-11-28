Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Dünyadan » Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Rusya’da hızlı kilo alma deneyini sosyal medyada adım adım paylaşan 30 yaşındaki fitness eğitmeni ve influencer Dmitry Nuyanzin, aşırı fast food tüketiminin ardından uykusunda geçirdiği kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç sporcu, bir ayda 13 kilo aldığı “10 bin kalorilik maratonu” ölümle sonuçlandı.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Sosyal medyada yürüttüğü “kilo alma deneyi” ile binlerce takipçinin ilgisini çeken 30 yaşındaki Rus fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, ağır fast food diyetinin ardından hayatını kaybetti. Bir ayı aşkın süredir “günlük 10 bin kalorilik” meydan okumasını sürdüren Nuyanzin’in, uykusunda kalp yetmezliği geçirdiği tespit edildi. Doktora gitmeyi planladığını söylemesinin üzerinden sadece bir gün geçmişti.

10 BİN KALORİLİK ‘MARATON’ SONU OLDU

Hızlı kilo alma sürecinin sonuçlarını takipçilerine göstermek isteyen genç influencer, her gün on bin kaloriyi aşan bir diyetle besleniyor, tükettiği tüm fast food menülerini sosyal medyada yayımlıyordu. Deney kapsamında en az 25 kilo almayı hedefleyen Nuyanzin, burger, pizza, cips, tatlı ve ağır unlu mamurlardan oluşan menülerle kısa sürede ciddi kilo artışı yaşadı.

ÖLÜMDEN BİR GÜN ÖNCE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti’nin aktardığı bilgiye göre, Nuyanzin ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal etti ve yakın çevresine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Doktora gitmeyi düşündüğünü belirten genç eğitmenin kalbi, aynı gece uykusunda durdu. Yapılan incelemede ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

BİR AYDA 13 KİLODAN FAZLA ALDI

Nuyanzin, kilo alma sürecini sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşıyor, günlük menüsünde poğaça, pasta, 800 gram mantı, cips, hamburger ve iki küçük pizza gibi yüksek kalorili yiyecekler yer alıyordu.
18 Kasım’da yaptığı son paylaşımda ise bir ay içinde 13 kilodan fazla aldığını ve kilosunun 105’e çıktığını duyurmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi
Dünyadan
28 Kasım 2025
Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti. Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli […]

Ankara’da Gıda Zehirlenmesi Alarmı: 154 İşçi Hastanelik Oldu, 4’ü Yoğun Bakımda
Genel
28 Kasım 2025
Ankara’da Gıda Zehirlenmesi Alarmı: 154 İşçi Hastanelik Oldu, 4’ü Yoğun Bakımda

Ankara’nın Sincan ilçesinde aynı inşaat şantiyesinde çalışan 154 işçi, yemek sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan toplu zehirlenme vakası, bölgede büyük paniğe neden oldu. Bir inşaat firmasında çalışan işçiler, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kısa […]

Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok
Dünyadan
27 Kasım 2025
Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu konut kompleksinde çıkan büyük yangın kent tarihinin en ağır felaketlerinden birine dönüştü. Yetkililer, 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, 280 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı. Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan “Wang Fuk Court” isimli çok katlı siteyi dün öğle saatlerinde saran yangın, kısa sürede tüm bloklara yayılarak büyük […]

Binlerce liralık masraftan kurtulun: Sivilce çukurları nasıl geçer? İşte uzmanların önerdiği en etkili yöntemler
Moda-Güzellik
27 Kasım 2025
Binlerce liralık masraftan kurtulun: Sivilce çukurları nasıl geçer? İşte uzmanların önerdiği en etkili yöntemler

Sivilce sonrası oluşan çukurlaşmalar, hem kadınların hem de erkeklerin en sık şikâyet ettiği cilt sorunları arasında yer alıyor. Görünümü olumsuz etkileyen bu izler çoğu zaman özgüven kaybına yol açarken, uzmanlara göre hem evde uygulanabilecek düzenli bakım hem de dermatolojik işlemler bir araya geldiğinde cilt dokusunun yenilenmesi mümkün. Tedavide temel amaç, akne sonrası kaybolan kollajeni yeniden […]

Diyabet tedavisinde üç altın kural: Uzman diyetisyenden hayati tavsiyeler
Sağlık
27 Kasım 2025
Diyabet tedavisinde üç altın kural: Uzman diyetisyenden hayati tavsiyeler

Günümüzde giderek artan diyabet vakaları, hastalığın doğru yönetimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, diyabet tedavisinin yalnızca ilaçla sınırlı olmadığını, beslenme düzeni ile yaşam tarzındaki doğru adımların hastalığın seyrini tamamen değiştirebildiğini belirtti. Gündüz, diyabetli bireylerin kişisel gereksinimlerine uygun bir beslenme planı olmadan kan şekeri kontrolünün sürdürülemez olduğunu söyledi. “DİYABET, […]

Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı
Dünyadan
27 Kasım 2025
Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ABD’yi alarma geçirdi. Saldırganın Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine hükümet, Afgan vatandaşların tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak askıya aldı. ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine çekti. İki Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın […]

17:30, 28 Kasım 2025
Sony’den Mobil Fotoğrafçılıkta Devrim: İlk 200 MP LYT-901 Sensörü Tanıtıldı
17:00, 28 Kasım 2025
Muğla’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Neslinur hayatını kaybetti
16:30, 28 Kasım 2025
İstanbul’da Sahil Karavanlarla Doldu! Halk İsyan Etti: “Sahili Kullanmamız Engelleniyor”
16:00, 28 Kasım 2025
Arka Sokaklar’da Yeni Bir Tehlike: Durul Bazan Diziye Katılıyor
16:00, 28 Kasım 2025
Icardi’den bomba paylaşım: “Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız!”
15:30, 28 Kasım 2025
Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Geçinmek Artık Daha Da Zor
15:00, 28 Kasım 2025
Derin Talu’dan tepki çeken sözler: “Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko”
15:00, 28 Kasım 2025
İnditex İndirimleri Başlıyor! Zara, Bershka, Pull&Bear ve Diğer Markalarda Kasım Fırsatları Ne Zaman?