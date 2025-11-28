Kilo alma deneyi facia ile bitti: Genç Influencer uykusunda hayatını kaybetti

Sosyal medyada yürüttüğü “kilo alma deneyi” ile binlerce takipçinin ilgisini çeken 30 yaşındaki Rus fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, ağır fast food diyetinin ardından hayatını kaybetti. Bir ayı aşkın süredir “günlük 10 bin kalorilik” meydan okumasını sürdüren Nuyanzin’in, uykusunda kalp yetmezliği geçirdiği tespit edildi. Doktora gitmeyi planladığını söylemesinin üzerinden sadece bir gün geçmişti.

10 BİN KALORİLİK ‘MARATON’ SONU OLDU

Hızlı kilo alma sürecinin sonuçlarını takipçilerine göstermek isteyen genç influencer, her gün on bin kaloriyi aşan bir diyetle besleniyor, tükettiği tüm fast food menülerini sosyal medyada yayımlıyordu. Deney kapsamında en az 25 kilo almayı hedefleyen Nuyanzin, burger, pizza, cips, tatlı ve ağır unlu mamurlardan oluşan menülerle kısa sürede ciddi kilo artışı yaşadı.

ÖLÜMDEN BİR GÜN ÖNCE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti’nin aktardığı bilgiye göre, Nuyanzin ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal etti ve yakın çevresine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Doktora gitmeyi düşündüğünü belirten genç eğitmenin kalbi, aynı gece uykusunda durdu. Yapılan incelemede ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

BİR AYDA 13 KİLODAN FAZLA ALDI

Nuyanzin, kilo alma sürecini sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaşıyor, günlük menüsünde poğaça, pasta, 800 gram mantı, cips, hamburger ve iki küçük pizza gibi yüksek kalorili yiyecekler yer alıyordu.

18 Kasım’da yaptığı son paylaşımda ise bir ay içinde 13 kilodan fazla aldığını ve kilosunun 105’e çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi