Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Anasayfa » Ekonomi » Akaryakıtta Çifte İndirim Geliyor! Benzin ve Motorinde Tarih Netleşti

Akaryakıtta Çifte İndirim Geliyor! Benzin ve Motorinde Tarih Netleşti

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Akaryakıtta Çifte İndirim Geliyor! Benzin ve Motorinde Tarih Netleşti

Petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve uluslararası piyasadaki dengelenme sonrası akaryakıt pump fiyatlarına çifte indirim yansıyor. Sektör kaynakları, 28 Kasım Cuma gününden itibaren hem benzine hem motorine yeni bir indirim yapılacağını duyurdu.

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, döviz kurundaki nispi sakinlik ve uluslararası piyasalardaki gevşeme, akaryakıt fiyatlarına uzun bir aranın ardından indirim olarak yansıyor. Türkiye’de pompa fiyatlarını doğrudan etkileyen Brent petrolünde son haftalarda görülen gerileme, hem benzine hem de motorine yeni bir fiyat güncellemesi getirdi. 25 Kasım’da motorine yapılan indirim sonrası bu kez çifte indirim kapıya dayandı. Sektör temsilcileri, 28 Kasım Cuma günü itibarıyla benzinde 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruşluk indirimin pompaya yansıyacağını belirtiyor.

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM YOLDA: 28 KASIM’DA GEÇERLİ OLACAK

Motorine 25 Kasım’da yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından gözler yeniden fiyat tablolarına çevrilmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 28 Kasım Cuma günü itibarıyla hem benzin hem motorin için yeni bir indirim uygulanacak.

  • Benzin indirimi: 73 kuruş
  • Motorin indirimi: 2 lira 11 kuruş

İndirimin gece yarısından itibaren pompaya yansıtılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL – AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 55,00 TL
  • Motorin: 57,07 TL
  • LPG: 27,71 TL

İSTANBUL – ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 54,86 TL
  • Motorin: 56,93 TL
  • LPG: 27,08 TL

ANKARA

  • Benzin: 55,87 TL
  • Motorin: 58,10 TL
  • LPG: 27,60 TL

İZMİR

  • Benzin: 56,20 TL
  • Motorin: 58,43 TL
  • LPG: 56,82 TL

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre son dönemde:

  • Brent petrol varil fiyatının 80 doların altına gerilemesi,
  • Ortadoğu kaynaklı arz endişelerinin zayıflaması,
  • ABD petrol stoklarının beklenenin üzerinde artması,
  • Döviz kurundaki sınırlı hareketlilik

akaryakıt fiyatlarının aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

