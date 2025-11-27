Bedelli Askerlik Ücreti Fırladı: Yeni Tutar Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretini memur maaş katsayısındaki güncelleme sonrası yeniden belirledi. 1 Temmuz–31 Aralık döneminde geçerli olan yeni bedel 280 bin 850 TL’ye yükseldi. Başvurular e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden alınırken 2026 bedelli ücretine ilişkin tahmini artış oranları da gündemde.

Bedelli askerlikte 2025 yılı için geçerli olacak yeni ücret, memur maaş katsayısındaki Temmuz güncellemesinin ardından resmen açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre bedelli bedeli 280 bin 850 TL’ye yükselirken, başvuru süreci e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden başladı. Yoklama işlemleri, ödeme şartları, kura süreci ve temel askerlik eğitimi gibi tüm aşamalar yeniden güncellenirken, 2026 yılı bedelli ücretine ilişkin ilk tahmini artış oranları da şimdiden gündeme oturdu.

BEDELL İ ASKERLİKTE 2025 D ÖNEM İ RESMEN BAŞLADI

2025 yılı için güncellenen bedelli askerlik ücreti ve başvuru koşulları, askerlik çağına gelen yüz binlerce kişinin odağında. Memur maaş katsayısının Temmuz genelgesiyle revize edilmesinin ardından bedelli askerlik bedeli 280.850,64 TL olarak duyuruldu. Buna ek olarak yoklama kaçağı ve bakayalar için aylık 4.095,74 TL ek bedel uygulanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Temmuz 2025 itibarıyla başvuru sürecinin başladığını ve işlemlerin e-Devlet ile askerlik şubeleri üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET İ NE KADAR OLDU?

Memur Aylık Katsayısı (01 Temmuz –31 Aral ık 2025): 1,170211

Bedelli Askerlik Bedeli:

240.000 x 1,170211 = 280.850,64 TL

Ek Bedel (Yoklama Ka ça ğı/Bakaya):

3.500 x 1,170211 = 4.095,74 TL

İki aylık ödeme süresi 30 Haziran 2025’i geçenlerin ödemelerini yeni tutar üzerinden yapması gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI (2025)

Kimler Başvurabilir?

Askerlik ça ğına girmiş ve hen üz fiili hizmete ba şlamamış olanlar

Yoklamasını tamamlayıp “Askerliğe Elverişlidir” raporu alanlar

raporu alanlar Kura/sınıflandırma sonrası hakkını kazanan ve vazge çmeyen yükümlüler

Daha önce yoklama kaça ğı/bakaya olmuş olanlar, iki ay i çinde ödeme yapmalar ı şartıyla başvurabiliyor

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

1. e-Devlet Üzerinden

Yoklama kaçağı veya bakaya olmayanlar doğrudan e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

2. Askerlik Şubesinden

Yoklama ka ça ğı/saklı/bakaya durumunda olanlar

Kendisi, eşi, anne-baba, kardeş veya vekil aracılığıyla başvurabiliyor

Başvurular yılın son mesai g ününe kadar kabul ediliyor

ÖDEME SÜREC İ NASIL İŞLİYOR?

Ücretler pe şin olarak anlaşmalı bankalara yatırılıyor

Taksit se çene ği bulunmuyor

Ödeme yapanlar kura veya s ınıflandırmaya dahil ediliyor

Kura sonucu se çilmeyenlerin paras ı askerlik şubesi üzerinden iade ediliyor

TEMEL ASKERL İK EĞİTİMİ: S ÜRE 1 AY

Bedelli askerlikten yararlanan herkes, belirlenecek celp döneminde 1 aylık temel askerlik eğitimine katılıyor. Eğitim tamamlanmadan bedelli askerlik süreci tamamlanmış sayılmıyor.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET İ NE OLACAK? (İLK TAHMİNLER)

2026 ücretinin belirlenmesinde yine memur maaş katsayısı belirleyici olacak.

2025 sonu için beklenen enflasyon ve toplu sözleşme zamlarına bakıldığında:

Memur katsayısında %30-40 arası artış bekleniyor

Bu oran doğrulanırsa 2026 bedelli ücreti 350.000 – 400.000 TL aral ığına y ükselmi ş olabilir

MSB resmi açıklamayı Ocak 2026 katsayısının duyurulmasıyla yapacak.

SIK SORULAN SORULAR

Kura çıkmazsa ne oluyor?

Ücret iade edilir ve yeniden başvurabilirsiniz.

Kura çıktı ama ödeme yapılmazsa?

Hak yanar. Tekrar başvurulduğunda güncel bedel üzerinden ödeme yapılır.

Yurt dışında yaşayanlar için durum farklı mı?

Evet, yurt dışı çalışan yükümlüler için ayrı bir bedelli askerlik düzenlemesi uygulanıyor.

