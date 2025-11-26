Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu

Hong Kong’un Tai Po bölgesinde 8 bloktan oluşan yaklaşık 2 bin dairelik dev bir konut sitesinde çıkan yangın kısa sürede tüm yapıları sardı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, içeride mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hong Kong, bugün öğle saatlerinde çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Tai Po bölgesindeki çok katlı bir konut sitesinde başlayan alevler, kısa sürede 8 bloğa birden yayıldı. Yaklaşık 2 bin dairenin bulunduğu dev yerleşim alanını etkisi altına alan yangında ölü ve ağır yaralıların olduğu bildiriliyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, içeride mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı mücadele ediyor.
Yerel medya kaynakları, yangının yüksek katlı bir binada başladığını ve kısa sürede bitişikteki bloklara sıçradığını aktardı.
Hong Kong itfaiyesi, ilk ihbarın yerel saatle 14.51’de geldiğini açıkladı.
Yangının hızla yayılması üzerine:
Bu seviye, bölgedeki en yüksek acil durum derecelemelerinden biri olarak kabul ediliyor.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki yoğun müdahalesi sürüyor.
Bölgedeki güvenlik riski nedeniyle:
Yetkililer, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
