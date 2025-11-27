Hong Kong’u sarsan facia: Ölü sayısı 75’e çıktı, yüzlerce kişiden haber yok

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 bloklu konut kompleksinde çıkan büyük yangın kent tarihinin en ağır felaketlerinden birine dönüştü. Yetkililer, 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, 280 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı.
Hong Kong’un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bulunan “Wang Fuk Court” isimli çok katlı siteyi dün öğle saatlerinde saran yangın, kısa sürede tüm bloklara yayılarak büyük bir yıkıma neden oldu. Arama-kurtarma çalışmalarında ölü sayısı 75’e yükselirken, kayıp sayısının 280’e ulaştığı bildirildi. Bölge yönetimi, olayın “tarihin en büyük sivil kayıplarından biri” olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
İtfaiye ekiplerinden yapılan açıklamaya göre yangın, blokların dış cephelerinde sürdürülen yenileme çalışmalarının etkisiyle kontrol dışı bir şekilde büyüdü. Özellikle bina yüzeyine kurulan bambu iskelelerin ve pencereleri kaplayan plastik köpük yalıtım malzemelerinin alevlerin yayılmasına zemin hazırladığı belirtildi.
Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 1’i itfaiyeci olmak üzere 75’e ulaştı. Hastanelere sevk edilen 76 yaralının bir kısmının durumunun kritik olduğu açıklandı. Yaralılar arasında 11 itfaiye görevlisi de bulunuyor.
Yetkililer, olay sırasında binalarda bulunduğu değerlendirilen yaklaşık 280 kişiye ulaşılamadığını bildirdi. Arama timlerinin yoğun duman ve enkaz sebebiyle çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü aktarıldı. Yangın tamamen kontrol altına alınsa da, binalar içinde mahsur kalanların olabileceği ifade ediliyor.
Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, sitenin yenileme çalışmalarını yürüten inşaat firmasından iki yönetici ile bir danışman mühendis gözaltına alındı. Şüphelilerin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla sorgulandığı öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, uzman ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. İlk tespitler, tadilat esnasında kullanılan yanıcı malzemelerin yangının şiddetini artırdığı yönünde.
