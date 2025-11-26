Sızan kayıtlar ABD–Rusya hattında kriz yarattı

Bloomberg’in ortaya çıkardığı gizli ses kayıtlarında, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin danışmanı Yuri Uşakov’a, “Putin Trump’ı Gazze barışı için övsün” önerisinde bulunduğu anlaşıldı. Aynı anda iki ayrı görüşmenin ifşa edilmesi, diplomasi kulislerinde “benzeri görülmemiş sızıntı” olarak yorumlandı.
Ukrayna için yürütülen barış temaslarının kritik bir evresinde, ABD ve Rusya arasındaki gayriresmî görüşmelere ait iki ayrı ses kaydının sızdırılması yeni bir diplomatik tartışma başlattı. Bloomberg tarafından yayımlanan kayıtlarda, Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin’in üst düzey isimleri arasında yapılan görüşmelerde hem Gazze barışı hem de Ukrayna’daki olası toprak düzenlemeleri konuşuluyor.
Kayıtlara göre Witkoff, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov’a, Trump’la iletişim kurulması için izlenmesi gereken stratejiyi detaylı şekilde aktarıyor. Witkoff’un önerisi oldukça dikkat çekici:
“Putin, Trump’ı Gazze barışındaki rolü nedeniyle tebrik etsin. Rusya’nın bunu desteklediğini söylesin. ‘Sizi barış adamı olarak görüyorum’ derse görüşmenin zemini çok daha güçlü olur.”
Yaklaşık beş buçuk dakika süren bu görüşmeden sadece günler sonra Putin’in Trump’ı araması, sızıntıların önemini daha da artırmış durumda.
Bloomberg analizinde, hem Witkoff–Uşakov görüşmesinin hem de Kremlin’in gayriresmî müzakerecisi Kirill Dmitriev ile Uşakov arasındaki ikinci konuşmanın aynı anda ortaya çıkmasının “eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik sızıntı” olduğu ifade ediliyor.
Her iki kayıtta da Ukrayna’daki Donetsk bölgesi ve olası toprak takası senaryolarının, barış sürecinin kritik maddeleri arasında yer aldığı görülüyor.
Witkoff’un sözleri, ABD tarafının masada esneklik arayışında olduğunu gösteriyor:
“Bir barış anlaşması Donetsk ve olası bir toprak düzenlemesinden geçebilir. Ancak bunu doğrudan söylemek yerine umut verici bir çerçeveyle anlatmak daha doğru olur. Başkan bana bu süreci yönetmek için geniş hareket alanı verdi.”
Uşakov’un bu ifadeleri olumlu karşıladığı ve “Kulağa mantıklı geliyor.” dediği kayıtlara yansımış durumda.
Sızdırılan ikinci kayıtta ise Putin’in danışmanlarından Kirill Dmitriev ile Uşakov arasında geçen konuşma yer alıyor. Bu görüşmede Uşakov’un, ABD’nin Rusya’nın önerilerini yanlış yorumlayabileceği yönünde kaygı dile getirdiği belirtiliyor.
Dmitriev’in bu endişeye yanıtı dikkat çekiyor:
“Önerimiz tamamen kabul edilmese bile, çok yakın bir noktada buluşabiliriz. Gerekirse Steve’le de konuşursun.”
Ses kayıtlarının ortaya çıkması, hem Washington’da hem Moskova’da süreçle ilgili soru işaretlerini artırdı. Gayriresmî temasların bu kadar ayrıntılı şekilde ifşa edilmesi, barış müzakerelerinin geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlik yaratmış durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
