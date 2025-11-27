Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ABD’yi alarma geçirdi. Saldırganın Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine hükümet, Afgan vatandaşların tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak askıya aldı.

ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine çekti. İki Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın Afganistan uyruklu olduğunun tespit edilmesi, federal yönetimin hızlı bir karar almasına yol açtı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilere ait tüm göçmenlik başvurularının, güvenlik prosedürleri yeniden düzenlenene kadar süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu.

SALDIRI BEYAZ SARAY’I KİLİTLEDİ

Gece saatlerinde Beyaz Saray’ın çevresinde meydana gelen olayda, görevli iki Ulusal Muhafız silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bölge kısa sürede kapatılırken, çok sayıda asker ve gizli servis personeli güvenlik önlemlerini artırmak üzere bölgeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında saldırganın Afgan uyruklu olduğu açıklanınca, olayın yankıları yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı kalmadı.

USCIS’TEN KRİTİK DUYURU: TÜM İŞLEMLER ASKIYA ALINDI

Saldırı sonrası ABD hükümeti hızlı bir adım attı. USCIS tarafından yapılan açıklamada, Afganistan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının geçici değil, süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Güvenlik soruşturmaları ve değerlendirme protokolleri gözden geçirilene kadar Afgan vatandaşlarına ait hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır” denildi. Kurum, ulusal güvenliğin mevcut dönemde öncelik olduğunu vurguladı.

TRUMP, BİDEN’I SUÇLADI: “BU KİŞİ O UÇUŞLARLA GETİRİLDİ”

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelinin Afganistan’dan Biden yönetimi döneminde düzenlenen tahliye uçuşlarıyla ülkeye getirildiğini söyledi.

Trump, sert ifadelerle eski başkan Biden’ı hedef alarak, “Bu kişinin kim olduğu bilinmiyordu. Barınma statüsü Biden’ın imzaladığı yasayla uzatılmıştı. Bu, ülke tarihinin en büyük hatalarından biridir” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD’Yİ TEHDİT EDEN YABANCILAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Trump, Biden döneminde ABD’ye giriş yapan tüm yabancıların yeniden incelemeye alınması gerektiğini savunarak, “Buraya ait olmayan, ülkemize fayda sağlamayan herkesin gerekli prosedürlerle uzaklaştırılması için tüm adımlar atılmalıdır. Amerika teröre boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı.

SINIR VE GÖÇ POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM Mİ?

Saldırı sonrası alınan karar, ABD’nin Afganistan kaynaklı göç trafiğini yeniden değerlendireceği yönünde yorumlanıyor. Güvenlik protokollerinin ne kadar sürede güncelleneceği belirsizliğini korurken, başvuruların uzun süre işleme alınmayabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı. Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik […]

Sızan kayıtlar ABD–Rusya hattında kriz yarattı
Dünyadan
26 Kasım 2025
Sızan kayıtlar ABD–Rusya hattında kriz yarattı

Bloomberg’in ortaya çıkardığı gizli ses kayıtlarında, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un Kremlin danışmanı Yuri Uşakov’a, “Putin Trump’ı Gazze barışı için övsün” önerisinde bulunduğu anlaşıldı. Aynı anda iki ayrı görüşmenin ifşa edilmesi, diplomasi kulislerinde “benzeri görülmemiş sızıntı” olarak yorumlandı. Ukrayna için yürütülen barış temaslarının kritik bir evresinde, ABD ve Rusya arasındaki gayriresmî görüşmelere ait iki ayrı […]

Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu

Hong Kong’un Tai Po bölgesinde 8 bloktan oluşan yaklaşık 2 bin dairelik dev bir konut sitesinde çıkan yangın kısa sürede tüm yapıları sardı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, içeride mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları sürüyor. Hong Kong, bugün öğle saatlerinde çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Tai Po bölgesindeki çok katlı bir konut sitesinde başlayan […]

Trump’tan Rusya–Ukrayna barış sürecine dair net mesaj: “İlerleme var ama süreç hızlı değil”
Dünyadan
26 Kasım 2025
Trump’tan Rusya–Ukrayna barış sürecine dair net mesaj: “İlerleme var ama süreç hızlı değil”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu söylerken, “Bu çok katmanlı bir süreç, sonuç almak zaman alacak” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya–Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürütülen diplomatik temaslara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şükran Günü tatili için Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cenevre’de gerçekleştirilen […]

Irak’ta 2025 Parlamento Seçimleri: Türkmenler Kerkük’te Yeniden Azınlık Konumunda Kaldı
Dünyadan
13 Kasım 2025
Irak’ta 2025 Parlamento Seçimleri: Türkmenler Kerkük’te Yeniden Azınlık Konumunda Kaldı

Irak’ta her seçim dönemi yaklaştığında, Türkmen toplumunun siyasi denklemdeki konumu ile ilgili eski sorular yeniden gündeme geliyor. Özellikle de Türkmen varlığının kalbi ve kimliğinin derin kökleri sayılan Kerkük’te… Ancak son parlamento seçimlerinde dikkat çeken gerçek şu oldu: Yıllarca siyasi varlıklarını korumak için mücadele eden Türkmenler, tarihî şehirlerinde yeniden azınlık konumunada kaldı. Türkmen Siyasî Varlığının Gerileyişi […]

İşitme Engelli Sporcuların Çekmeköy’den Tokyo Deaflympics başarı yolculuğu
Dünyadan
13 Kasım 2025
İşitme Engelli Sporcuların Çekmeköy’den Tokyo Deaflympics başarı yolculuğu

Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, sporda engel tanımayan başarı hikâyeleriyle bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu. Kulüp bünyesinde yetişen kadın voleybolcular Yeter Yalçın, Zerda Aydın, İlkim Yılmaz, Hazal Durak ve Ecenur Çınar, Tokyo 2025 Deaflympics Oyunları’nda ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Kulüp Başkanı Ülküm Mühürdaroğlu, milli takıma seçilen sporcular için yaptığı açıklamada, bu başarının […]

