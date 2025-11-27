Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı, ABD Harekete Geçti: Afgan Vatandaşlara Kapı Kapandı

Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ABD’yi alarma geçirdi. Saldırganın Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesi üzerine hükümet, Afgan vatandaşların tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak askıya aldı.
ABD’nin başkenti Washington D.C.’de Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi bir kez daha güvenlik tartışmalarının merkezine çekti. İki Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği olayın ardından saldırganın Afganistan uyruklu olduğunun tespit edilmesi, federal yönetimin hızlı bir karar almasına yol açtı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilere ait tüm göçmenlik başvurularının, güvenlik prosedürleri yeniden düzenlenene kadar süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu.
Gece saatlerinde Beyaz Saray’ın çevresinde meydana gelen olayda, görevli iki Ulusal Muhafız silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bölge kısa sürede kapatılırken, çok sayıda asker ve gizli servis personeli güvenlik önlemlerini artırmak üzere bölgeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında saldırganın Afgan uyruklu olduğu açıklanınca, olayın yankıları yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı kalmadı.
Saldırı sonrası ABD hükümeti hızlı bir adım attı. USCIS tarafından yapılan açıklamada, Afganistan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının geçici değil, süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Güvenlik soruşturmaları ve değerlendirme protokolleri gözden geçirilene kadar Afgan vatandaşlarına ait hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır” denildi. Kurum, ulusal güvenliğin mevcut dönemde öncelik olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelinin Afganistan’dan Biden yönetimi döneminde düzenlenen tahliye uçuşlarıyla ülkeye getirildiğini söyledi.
Trump, sert ifadelerle eski başkan Biden’ı hedef alarak, “Bu kişinin kim olduğu bilinmiyordu. Barınma statüsü Biden’ın imzaladığı yasayla uzatılmıştı. Bu, ülke tarihinin en büyük hatalarından biridir” değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Biden döneminde ABD’ye giriş yapan tüm yabancıların yeniden incelemeye alınması gerektiğini savunarak, “Buraya ait olmayan, ülkemize fayda sağlamayan herkesin gerekli prosedürlerle uzaklaştırılması için tüm adımlar atılmalıdır. Amerika teröre boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı.
Saldırı sonrası alınan karar, ABD’nin Afganistan kaynaklı göç trafiğini yeniden değerlendireceği yönünde yorumlanıyor. Güvenlik protokollerinin ne kadar sürede güncelleneceği belirsizliğini korurken, başvuruların uzun süre işleme alınmayabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
