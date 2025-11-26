Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Dünyadan » Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı.

Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası Barcelona ile puan farkının 1’e düşmesi, takım içi huzursuzluğu daha görünür hâle getirdi. İspanyol basınından “El Partidazo de COPE” programı, soyunma odasının Xabi Alonso nedeniyle ikiye ayrıldığını duyurdu.

XABİ ALONSO’YA GÜVEN SARSILDI

Habere göre Real Madrid’de bir grup oyuncu, Xabi Alonso’nun yönetiminden memnun değil ve teknik adamın taktik yaklaşımına olan inançlarını kaybetmiş durumda. Alonso’ya karşı olan oyuncular arasında takımın önemli isimlerinin bulunduğu belirtiliyor:

  • Fede Valverde
  • Vinicius Jr.
  • Rodrygo
  • Brahim Diaz
  • Endrick
  • Ferland Mendy

Camavinga’nın ise hangi gruba yakın olduğunun henüz netleşmediği ifade ediliyor.

ARDA GÜLER, MBAPPE VE COURTOİS DESTEKÇİLER ARASINDA

Diğer tarafta Xabi Alonso’nun arkasında duran bir grup da bulunuyor. Bu listede yer alan isimler şöyle:

  • Arda Güler
  • Kylian Mbappe
  • Thibaut Courtois
  • Dean Huijsen
  • Pablo Carreras

Özellikle Arda Güler’in bu grupta yer alması, genç yıldızın Alonso ile güçlü bir ilişki kurduğuna ve teknik heyetin güvenini kazanmaya başladığına işaret ediyor.

VİNİCİUS CEPHESİNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Soyunma odasındaki gerilimin büyümesinde en önemli faktörlerden biri ise Vinicius Jr.’ın memnuniyetsizliği. İddialara göre:

  • Vinicius, Alonso’nun oyun planından rahatsız.
  • Yeni sözleşme için talep ettiği maaş kabul edilmedi.
  • Bu nedenle sezon sonunda ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

Brezilyalı yıldız için hem Premier League hem de Suudi Arabistan’dan çok yüksek rakamlı tekliflerin gelebileceği belirtiliyor.

KRİTİK OLYMPİAKOS MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK ALARM

Real Madrid’deki iç gerilim, Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Olympiakos deplasmanı öncesi teknik heyet ve yönetimi endişeye sevk etmiş durumda. Takım içinde yaşanan görüş ayrılıklarının sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi
Spor
26 Kasım 2025
Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi

Roma formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu Zeki Çelik, İngiltere’nin en büyük kulüplerinin radarına girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu için Premier League ekipleri şimdiden temaslara başladı. A Milli Takım’ın parlayan isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ardından bu kez Zeki Çelik, Avrupa’nın dev kulüplerinin gözdesi oldu. Roma’da başarılı bir […]

Galatasaraylı yıldızlardan derbi mesajı: “Tüm konsantrasyon Fenerbahçe maçında!”
Spor
26 Kasım 2025
Galatasaraylı yıldızlardan derbi mesajı: “Tüm konsantrasyon Fenerbahçe maçında!”

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolculardan derbi için peş peşe paylaşımlar geldi. Takımın öne çıkan isimleri, Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirterek taraftara moral veren mesajlar paylaştı. SANE: “ŞİMDİ TAM KONSANTRASYON ZAMANI” Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada USG karşısındaki performanslarından memnun olmadığını belirtti. Alman yıldız, “İstediğimiz […]

Beşiktaş’ta kriz büyüyor: Rafa Silva söz verdi ama yine antrenmana çıkmadı
Spor
26 Kasım 2025
Beşiktaş’ta kriz büyüyor: Rafa Silva söz verdi ama yine antrenmana çıkmadı

Beşiktaş’ta bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle idmanlara ve maçlara çıkmayan Rafa Silva, yönetimin UEFA ve FIFA süreçlerini devreye sokmaya hazırlanmasının ardından geri adım atmıştı. Siyah-beyazlı yönetime takıma döneceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, buna rağmen bugün yapılan antrenmana katılmayarak kafa karışıklığını artırdı. RAFA SİLVA “GERİ DÖNECEĞİM” DEMİŞTİ Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz hafta noter çağırarak Rafa Silva’nın izinsiz olarak […]

Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu
Dünyadan
26 Kasım 2025
Hong Kong’da dev yangın paniği: 2 bin dairelik site alevlere teslim oldu

Hong Kong’un Tai Po bölgesinde 8 bloktan oluşan yaklaşık 2 bin dairelik dev bir konut sitesinde çıkan yangın kısa sürede tüm yapıları sardı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, içeride mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışmaları sürüyor. Hong Kong, bugün öğle saatlerinde çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Tai Po bölgesindeki çok katlı bir konut sitesinde başlayan […]

Fenerbahçe, Ferencvaros sınavına hazır! İki yıldız idmanda yok
Spor
26 Kasım 2025
Fenerbahçe, Ferencvaros sınavına hazır! İki yıldız idmanda yok

UEFA Avrupa Ligi’nde kritik Ferencvaros karşılaşması öncesi Fenerbahçe son hazırlıklarını tamamladı. Ancak sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski antrenmanda yer almadı ve takımdaki eksikler dikkat çekti. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında yarın Ferencvaros’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maç hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık yapılırken, sarı-lacivertli ekipte iki […]

Trump’tan Rusya–Ukrayna barış sürecine dair net mesaj: “İlerleme var ama süreç hızlı değil”
Dünyadan
26 Kasım 2025
Trump’tan Rusya–Ukrayna barış sürecine dair net mesaj: “İlerleme var ama süreç hızlı değil”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu söylerken, “Bu çok katmanlı bir süreç, sonuç almak zaman alacak” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya–Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürütülen diplomatik temaslara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şükran Günü tatili için Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cenevre’de gerçekleştirilen […]

21:30, 26 Kasım 2025
En Düşük Emekli Maaşında 20 Bin TL Sinyali: Masadaki 3 Yeni Zam Senaryosu
21:30, 26 Kasım 2025
Üreme sağlığında alarm zilleri: Uzmanlardan “büyük aile” çağrısı
21:00, 26 Kasım 2025
Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?
20:30, 26 Kasım 2025
MHP ve BBP yeniden karşı karşıya! Krizin adı belli oldu
19:30, 26 Kasım 2025
BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda
19:00, 26 Kasım 2025
Reyting krizi sonrası ‘Bahar’ dizisinde flaş karar
19:00, 26 Kasım 2025
50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor
18:30, 26 Kasım 2025
26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?