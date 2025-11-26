Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı.

Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası Barcelona ile puan farkının 1’e düşmesi, takım içi huzursuzluğu daha görünür hâle getirdi. İspanyol basınından “El Partidazo de COPE” programı, soyunma odasının Xabi Alonso nedeniyle ikiye ayrıldığını duyurdu.

XABİ ALONSO’YA G ÜVEN SARSILDI

Habere göre Real Madrid’de bir grup oyuncu, Xabi Alonso’nun yönetiminden memnun değil ve teknik adamın taktik yaklaşımına olan inançlarını kaybetmiş durumda. Alonso’ya karşı olan oyuncular arasında takımın önemli isimlerinin bulunduğu belirtiliyor:

Fede Valverde

Vinicius Jr.

Rodrygo

Brahim Diaz

Endrick

Ferland Mendy

Camavinga’nın ise hangi gruba yakın olduğunun henüz netleşmediği ifade ediliyor.

ARDA G ÜLER, MBAPPE VE COURTO İS DESTEK Ç İLER ARASINDA

Diğer tarafta Xabi Alonso’nun arkasında duran bir grup da bulunuyor. Bu listede yer alan isimler şöyle:

Arda Güler

Kylian Mbappe

Thibaut Courtois

Dean Huijsen

Pablo Carreras

Özellikle Arda Güler’in bu grupta yer alması, genç yıldızın Alonso ile güçlü bir ilişki kurduğuna ve teknik heyetin güvenini kazanmaya başladığına işaret ediyor.

VİNİCİUS CEPHESİNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Soyunma odasındaki gerilimin büyümesinde en önemli faktörlerden biri ise Vinicius Jr.’ın memnuniyetsizliği. İddialara göre:

Vinicius, Alonso’nun oyun plan ından rahatsız.

Yeni s özle şme i çin talep etti ği maaş kabul edilmedi.

Bu nedenle sezon sonunda ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

Brezilyalı yıldız için hem Premier League hem de Suudi Arabistan’dan çok yüksek rakamlı tekliflerin gelebileceği belirtiliyor.

KRİTİK OLYMPİAKOS MA ÇI ÖNCES İ B ÜYÜK ALARM

Real Madrid’deki iç gerilim, Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Olympiakos deplasmanı öncesi teknik heyet ve yönetimi endişeye sevk etmiş durumda. Takım içinde yaşanan görüş ayrılıklarının sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.

Kaynak: Haber Merkezi