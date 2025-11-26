Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu

İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı.
Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası Barcelona ile puan farkının 1’e düşmesi, takım içi huzursuzluğu daha görünür hâle getirdi. İspanyol basınından “El Partidazo de COPE” programı, soyunma odasının Xabi Alonso nedeniyle ikiye ayrıldığını duyurdu.
Habere göre Real Madrid’de bir grup oyuncu, Xabi Alonso’nun yönetiminden memnun değil ve teknik adamın taktik yaklaşımına olan inançlarını kaybetmiş durumda. Alonso’ya karşı olan oyuncular arasında takımın önemli isimlerinin bulunduğu belirtiliyor:
Camavinga’nın ise hangi gruba yakın olduğunun henüz netleşmediği ifade ediliyor.
Diğer tarafta Xabi Alonso’nun arkasında duran bir grup da bulunuyor. Bu listede yer alan isimler şöyle:
Özellikle Arda Güler’in bu grupta yer alması, genç yıldızın Alonso ile güçlü bir ilişki kurduğuna ve teknik heyetin güvenini kazanmaya başladığına işaret ediyor.
Soyunma odasındaki gerilimin büyümesinde en önemli faktörlerden biri ise Vinicius Jr.’ın memnuniyetsizliği. İddialara göre:
Brezilyalı yıldız için hem Premier League hem de Suudi Arabistan’dan çok yüksek rakamlı tekliflerin gelebileceği belirtiliyor.
Real Madrid’deki iç gerilim, Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Olympiakos deplasmanı öncesi teknik heyet ve yönetimi endişeye sevk etmiş durumda. Takım içinde yaşanan görüş ayrılıklarının sahaya nasıl yansıyacağı merak konusu.
Kaynak: Haber Merkezi
