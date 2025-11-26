Bala Hatun’a ne oldu? Kuruluş Orhan’da neden yok, geri dönecek mi?

Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hikâye “Kuruluş Orhan” dönemine taşınırken, dizinin sevilen karakterlerinden Bala Hatun’un neden ekranda olmadığı merak konusu oldu. Özge Törer’in projeden ayrılması ve senaryodaki zaman atlaması karakterin hikâyeden çıkarılmasına neden oldu.

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon büyük bir değişimle izleyici karşısına çıktı. Hikâyenin “Kuruluş Orhan” dönemine evrilmesiyle birlikte hem oyuncu kadrosu hem de senaryoda önemli yenilikler yapıldı. Burak Özçivit’in yerini Mert Yazıcıoğlu alırken, uzun yıllardır Bala Hatun’a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı. Bu durum, karakterin kaderiyle ilgili yoğun merak uyandırdı.

BALA HATUN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Dizide Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, yeni sezon başlamadan projeden ayrıldı. Oyuncu, basın açıklamasında farklı projelere yönelmek istediğini belirterek vedasını duyurdu.

Yapım ekibi ise kararın yalnızca oyuncu değişimiyle ilgili olmadığını,

Senaryodaki zaman atlaması ve d önemin ilerlemesi nedeniyle Bala Hatun’un do ğal olarak hik âyeden ç ıktığını a ç ıkladı.

KURULUŞ ORHAN D ÖNEM İNE GE Ç İŞLE B ÜYÜK ZAMAN ATLAMASI YA ŞANDI

Bu sezon dizide “Kuruluş Orhan” dönemine geçildi.

Başlıca değişiklikler:

Başrol artık Mert Yazıcıoğlu tarafından canlandırılan Orhan Bey,

Osman Bey’in hik âyesi bir sonraki ku şağa devredildi,

Bir çok karakter tarihsel ak ış gereği senaryodan ç ıkarıldı.

Bu nedenle Bala Hatun’un aktif rolü de sona erdirildi.

GER İ D ÖNECEK M İ? YAPIM EKİBİNDEN A ÇIKLAMA GELD İ

Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre:

Bala Hatun’un hikâyede geri dönmesi planlanm ıyor,

Ancak karakterin mirasına ve hatırasına belli sahnelerde anımsatma şeklinde yer verilebileceği ifade edildi.

Özge Törer’in de başka projelere yönelmesi nedeniyle oyuncunun geri dönüş ihtimali oldukça düşük görünüyor.

D İZİ NEDEN İSMİNİ “KURULUŞ ORHAN” OLARAK DEĞİŞTİRDİ?

7.sezonda dizinin yönü tamamen değişti:

Osman Bey’in hik âyesi tarihsel ak ışta son aşamalarına geldi,

Odak noktası artık Osmanlı Devleti’nin gen ç lideri Orhan Bey oldu,

Bu de ğişiklikle birlikte dizi hem adını hem de ana karakterini yeniledi.

Kaynak: Haber Merkezi