Stranger Things Finali Geldi: 5. Sezon Yayınlanmadan Netflix’te Rekor Kırdı

Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, bugün yayımlanan final sezonu öncesi tarihe geçti. Dizinin ilk dört sezonu, izleyicilerin tekrar maratonu sayesinde aynı anda Netflix küresel liste­lerine girerek platformda bir ilki gerçekleştirdi.

Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, beşinci ve final sezonunun ilk kısmının bugün izleyiciyle buluşmasıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Yayın öncesi yoğun ilgi gören yapım, hayranların önceki bölümleri baştan izlemesiyle daha başlamadan rekor kırdı. Dizinin ilk dört sezonu birden Netflix’in küresel izlenme listesine girerek platform tarihinde eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.

FİNAL ÖNCES İ B ÜYÜK MARATON: DÖRT SEZON B İRDEN LİSTEDE

Stranger Things’in 27 Kasım’da yayımlanan final sezonu öncesinde izlenme trafiği olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Hem diziyi yeniden izleyen hayranlar hem de final öncesi ilk kez izlemeye başlayan yeni izleyiciler, tüm sezonları yeniden gündeme taşıdı.

Netflix’in 17–23 Kasım haftasına ait küresel istatistiklerine göre:

1. sezon: 4,1 milyon izlenmeyle İngilizce yapımlar arasında 3. sırada,

2. sezon: 3,3 milyon izlenmeyle 5. sırada,

3. sezon: 7. sırada,

4. sezon: 9. sırada yer aldı.

Netflix’te daha önce hiçbir dizi dört sezonuyla aynı anda listeye girmemişti.

FİNAL SEZONUNDAN REKOR BEKLENTİSİ ARTIYOR

Stranger Things’in son sezonunun bugün yayına girmesiyle birlikte dizinin yeniden izlenme patlaması yaşaması ve yeni rekorlar kırması bekleniyor. Uzun süredir ertelenen yapım, hem küresel hayran kitlesinden hem de yeni izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

TAR İHİ FİNAL BAŞLADI

Beşinci sezonun ilk bölümlerinin ardından, final sezonunun ikinci kısmının 2026’da yayımlanması planlanıyor. Dizi, sonuyla birlikte yalnızca Netflix’in değil, tüm dijital yayıncılık dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi