Stranger Things Finali Geldi: 5. Sezon Yayınlanmadan Netflix’te Rekor Kırdı

Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, bugün yayımlanan final sezonu öncesi tarihe geçti. Dizinin ilk dört sezonu, izleyicilerin tekrar maratonu sayesinde aynı anda Netflix küresel listelerine girerek platformda bir ilki gerçekleştirdi.
Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, beşinci ve final sezonunun ilk kısmının bugün izleyiciyle buluşmasıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Yayın öncesi yoğun ilgi gören yapım, hayranların önceki bölümleri baştan izlemesiyle daha başlamadan rekor kırdı. Dizinin ilk dört sezonu birden Netflix’in küresel izlenme listesine girerek platform tarihinde eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.
Stranger Things’in 27 Kasım’da yayımlanan final sezonu öncesinde izlenme trafiği olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Hem diziyi yeniden izleyen hayranlar hem de final öncesi ilk kez izlemeye başlayan yeni izleyiciler, tüm sezonları yeniden gündeme taşıdı.
Netflix’in 17–23 Kasım haftasına ait küresel istatistiklerine göre:
1. sezon: 4,1 milyon izlenmeyle İngilizce yapımlar arasında 3. sırada,
2. sezon: 3,3 milyon izlenmeyle 5. sırada,
3. sezon: 7. sırada,
4. sezon: 9. sırada yer aldı.
Netflix’te daha önce hiçbir dizi dört sezonuyla aynı anda listeye girmemişti.
Stranger Things’in son sezonunun bugün yayına girmesiyle birlikte dizinin yeniden izlenme patlaması yaşaması ve yeni rekorlar kırması bekleniyor. Uzun süredir ertelenen yapım, hem küresel hayran kitlesinden hem de yeni izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.
Beşinci sezonun ilk bölümlerinin ardından, final sezonunun ikinci kısmının 2026’da yayımlanması planlanıyor. Dizi, sonuyla birlikte yalnızca Netflix’in değil, tüm dijital yayıncılık dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi “İki Dünya Bir Dilek”in Moskova galasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Etkinlik sırasında kendisine yaklaşmaya çalışan küçük bir kız çocuğuna korumasının sert şekilde müdahale ettiğini fark eden Erçel, olaya anında tepki göstererek korumayı durdurdu. O anlar sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı. “HEY HEY HEY, STOP!” DİYEREK MÜDAHALE ETTİ […]
Fenomen dizi Eşref Rüya bu akşamki bölümünde izleyicilere unutulmaz bir Müslüm Gürses sürprizi sundu. Daha önce “Kehribar” performanslarıyla viral olan Yetimler, bu kez Müslüm Baba’nın ölümsüz eseri “Seni Yazdım”ı seslendirdi. Sahnede yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. YETİMLER’DEN “SENİ YAZDIM” PERFORMANSI Gürdal (Necip Memili), Müslüm (Tolga Tekin) ve Faruk (Ahmet […]
Reytinglerde düşüş yaşayan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi için Show TV’den yeni karar çıktı. Kanal, sevilen dizinin yayın gününü değiştirirken yerine yeni yapım “Rüya Gibi”yi ekrana taşıyacağını duyurdu. Show TV, son haftalarda reytinglerde kan kaybeden popüler yapımı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Üç sezondur salı akşamları izleyici karşısına […]
Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hikâye “Kuruluş Orhan” dönemine taşınırken, dizinin sevilen karakterlerinden Bala Hatun’un neden ekranda olmadığı merak konusu oldu. Özge Törer’in projeden ayrılması ve senaryodaki zaman atlaması karakterin hikâyeden çıkarılmasına neden oldu. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon büyük bir değişimle izleyici karşısına çıktı. Hikâyenin “Kuruluş Orhan” dönemine evrilmesiyle birlikte hem oyuncu […]
Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümünde Eşref ile Nisan arasındaki fırtınalı ilişkiyi merkezine alıyor. Dinçer’in yanında mahcup edildiğini düşünen Eşref’in öfkesi, Nisan’ın ihanet suçlamalarındaki kararlılığıyla karşı karşıya geliyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizide tansiyonun zirveye çıkacağı şimdiden belli oldu. EŞREF VE NİSAN ARASINDA KÖPRÜLER ATILIYOR Dizinin yeni bölümünde Eşref, Nisan’a kırgınlığını ve öfkesini açıkça […]
Ünlü sunucular arasında yer alan Derya Tezel, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Televizyonlara bir süre ara veren ve SGK Uzmanı Ali Tezel ile mutlu bir evlilik yapan Derya Tezel’in Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar da takipçilerinden tam not aldı. Tezel’in fotoğraflarına kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni ve olumlu yorum geldi. İşte o […]