Eşref Rüya’da Müslüm Gürses sürprizi: “Seni yazdım” performansı sosyal medyayı salladı

Fenomen dizi Eşref Rüya bu akşamki bölümünde izleyicilere unutulmaz bir Müslüm Gürses sürprizi sundu. Daha önce “Kehribar” performanslarıyla viral olan Yetimler, bu kez Müslüm Baba’nın ölümsüz eseri “Seni Yazdım”ı seslendirdi. Sahnede yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

YETİMLER’DEN “SENİ YAZDIM” PERFORMANSI

Gürdal (Necip Memili), Müslüm (Tolga Tekin) ve Faruk (Ahmet Rıfat Şungar) karakterlerinin birlikte seslendirdiği “Seni Yazdım” şarkısı, bölümün en dikkat çeken sahnesi oldu. Eşref’in, Dinçer’in yanında mahcup edildiğini düşündüğü için Nisan’dan ayrıldığı sahnede efkâr dağıttığı anlara bu performans eşlik etti. Sahne yayımlandıktan sonra sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

İZLEYİCİLERDEN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada sahneye büyük ilgi gösterildi. Birçok izleyici

“Böyle bir aşk görülmemiş dünyada…”

sözlerinin Eşref ile Nisan’ın aşkına gönderme olduğunu vurgulayan yorumlar yaptı. Performansın oyuncuların ses uyumu ve sahnenin duygusuyla birleşerek bölümün en unutulmaz anlarından biri olduğu belirtildi.

