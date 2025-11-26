Eşref Rüya’da aşk ve ihanet kasırgaya dönüyor: “Büyük aşk bitiyor mu?”

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümünde Eşref ile Nisan arasındaki fırtınalı ilişkiyi merkezine alıyor. Dinçer’in yanında mahcup edildiğini düşünen Eşref’in öfkesi, Nisan’ın ihanet suçlamalarındaki kararlılığıyla karşı karşıya geliyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizide tansiyonun zirveye çıkacağı şimdiden belli oldu.

EŞREF VE NİSAN ARASINDA KÖPRÜLER ATILIYOR

Dizinin yeni bölümünde Eşref, Nisan’a kırgınlığını ve öfkesini açıkça dile getiriyor. Dinçer’in yanında “madara edildiğini” düşünen Eşref, Nisan’a “Sen söyleyeceklerini söyledin. Kariyerinde başarılar” diyerek rest çekiyor. Eşref’in “Bizim seninle yarınımız yok, bugünümüz var” sözleri, Nisan’ı derinden sarsıyor.

NİSAN’DAN AŞK İSYANI: “BEN BİTİRMEDİM!”

Nisan, Eşref’in ilişkiyi bitirme girişimine karşı geri adım atmıyor. Eşref’in kararına meydan okuyan Nisan, “Ben bitirmedim. İzin vermiyorum. Sen de bitiremezsin” diyerek aşkın yönünü değiştirecek bir çıkış yapıyor. Bu sahne sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.

FRAGMANDA DUYGUSAL KASIRGA

Yeni bölüm tanıtımı, Kibariye’nin Tefo & Sefo iş birliğiyle seslendirdiği “Yak Gel” şarkısının fonda çaldığı etkileyici sahnelerle dikkat çekti. Fragmanda:

Nisan’ın Dinçer’i seçmesiyle yıkılan Eşref’in Çiğdem’e yönelmesi,

Nisan’ın bu gelişme karşısında gözyaşlarına boğulması,

İkilinin hesaplaşma sahnesinin finali

izleyenlerde “Büyük aşk bitiyor mu?” sorusunun daha da yüksek sesle sorulmasına neden oldu.

DİZİ BU AKŞAM EKRANDA

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İlişkilerin sınandığı, duyguların çarpıştığı bölümün, reyting yarışında yine zirveye oynayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi