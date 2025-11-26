Eşref Rüya’da aşk ve ihanet kasırgaya dönüyor: “Büyük aşk bitiyor mu?”

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümünde Eşref ile Nisan arasındaki fırtınalı ilişkiyi merkezine alıyor. Dinçer’in yanında mahcup edildiğini düşünen Eşref’in öfkesi, Nisan’ın ihanet suçlamalarındaki kararlılığıyla karşı karşıya geliyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizide tansiyonun zirveye çıkacağı şimdiden belli oldu.
Dizinin yeni bölümünde Eşref, Nisan’a kırgınlığını ve öfkesini açıkça dile getiriyor. Dinçer’in yanında “madara edildiğini” düşünen Eşref, Nisan’a “Sen söyleyeceklerini söyledin. Kariyerinde başarılar” diyerek rest çekiyor. Eşref’in “Bizim seninle yarınımız yok, bugünümüz var” sözleri, Nisan’ı derinden sarsıyor.
Nisan, Eşref’in ilişkiyi bitirme girişimine karşı geri adım atmıyor. Eşref’in kararına meydan okuyan Nisan, “Ben bitirmedim. İzin vermiyorum. Sen de bitiremezsin” diyerek aşkın yönünü değiştirecek bir çıkış yapıyor. Bu sahne sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.
Yeni bölüm tanıtımı, Kibariye’nin Tefo & Sefo iş birliğiyle seslendirdiği “Yak Gel” şarkısının fonda çaldığı etkileyici sahnelerle dikkat çekti. Fragmanda:
Nisan’ın Dinçer’i seçmesiyle yıkılan Eşref’in Çiğdem’e yönelmesi,
Nisan’ın bu gelişme karşısında gözyaşlarına boğulması,
İkilinin hesaplaşma sahnesinin finali
izleyenlerde “Büyük aşk bitiyor mu?” sorusunun daha da yüksek sesle sorulmasına neden oldu.
Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İlişkilerin sınandığı, duyguların çarpıştığı bölümün, reyting yarışında yine zirveye oynayacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hikâye “Kuruluş Orhan” dönemine taşınırken, dizinin sevilen karakterlerinden Bala Hatun’un neden ekranda olmadığı merak konusu oldu. Özge Törer’in projeden ayrılması ve senaryodaki zaman atlaması karakterin hikâyeden çıkarılmasına neden oldu. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon büyük bir değişimle izleyici karşısına çıktı. Hikâyenin “Kuruluş Orhan” dönemine evrilmesiyle birlikte hem oyuncu […]
Ünlü sunucular arasında yer alan Derya Tezel, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Televizyonlara bir süre ara veren ve SGK Uzmanı Ali Tezel ile mutlu bir evlilik yapan Derya Tezel’in Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar da takipçilerinden tam not aldı. Tezel’in fotoğraflarına kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni ve olumlu yorum geldi. İşte o […]
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında MARSİFED 102. Yıl Cumhuriyet Balosu için Bursa’da sahne aldı. Cumhuriyet Marşı ile açılış Soner Arıca bu özel gecenin açılışını izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği, sözleri ve müziği kendine ait olan, Cumhuriyet Marşı ile yaptı. Gece boyunca söylediği, marşlardan hit şarkılarına uzanan, birbirinden özel şarkılarla coşkulu bir […]
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, en sevilen şarkılarıyla 52 bin kişilik dev kalabalığa unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Kayserililerin sevgi seline dönüşen gece, festivalin en coşkulu anlarına sahne oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri ayağı, muhteşem […]
Türkiye’nin bitkisel ürün markalarından Homm Life, geleneksel hale gelen Liderlik Yolu Kampı’nın 10.sunu 13-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Pendik’te düzenlenecek olan bu özel etkinlik, iş dünyasının ilham veren isimlerini, başarılı girişimcileri ve yükselen liderleri bir araya getiriyor. AÇILIŞ GÜNÜNDE REYNMEN KONSERİ Katılımcılar üç gün boyunca; • Polat Doğru, Subutay Balcı, Serdar Vatansever ve […]
Türk müziğinin unutulmaz iki büyük ismi, Barış Manço ve Cem Karaca, vefat yıl dönümlerinde Kartal Belediyesi’nin düzenlediği özel bir konserle anıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de katıldığı etkinlikte, sanatçıların eserleri salonu dolduran yüzlerce dinleyici tarafından hep bir ağızdan söylendi. Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, her yaştan müzikseverin büyük ilgisiyle karşılandı. Usta sanatçılar şarkılarıyla anıldı […]