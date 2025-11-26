Reyting krizi sonrası ‘Bahar’ dizisinde flaş karar

Reytinglerde düşüş yaşayan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi için Show TV’den yeni karar çıktı. Kanal, sevilen dizinin yayın gününü değiştirirken yerine yeni yapım “Rüya Gibi”yi ekrana taşıyacağını duyurdu.

Show TV, son haftalarda reytinglerde kan kaybeden popüler yapımı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Üç sezondur salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, bu haftadan itibaren farklı bir günde ekrana gelecek. Kanalın bu hamlesi, dizinin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

REYTİNGLERDE D Ü Ş Ü Ş SONRASI BEKLENEN KARAR GELDİ

Son sezonunda hem kadrosunu güçlendiren hem de dramatik yapısını yenileyen dizinin reytinglerde düşüş eğilimine girmesi, final iddialarını da beraberinde getirmişti. Ancak Show TV, dizinin tamamen bitmesi yerine program akışında güncelleme yapmayı tercih etti.

“Bahar”ın yeni bölümü, 7 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak. Böylece salı günü yayınlanan üç sezonluk gelenek bozulmuş olacak.

YERİNE YENİ DİZİ GELİYOR: ‘R ÜYA G İBİ’

Kanal, “Bahar”ın salı gününden çekilmesiyle birlikte boşalan prime-time kuşağına yeni dizisi “Rüya Gibi”yi yerleştirdi. Yapımın ilk bölümü 2 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek.

Bu değişiklik, Show TV’nin sezon stratejisinde yeni bir döneme geçtiğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

YILDIZ KADRO YOLA DEVAM EDİYOR

“Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisinin yeni sezonunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi güçlü oyuncular yer alıyor.

Kadroda herhangi bir değişiklik yapılmaması, Show TV’nin diziye tamamen sırt çevirmediği şeklinde değerlendiriliyor.

FİNAL İDDİALARI ŞİMDİLİK RAFA KALKTI

Dizinin reytinglerde istediği karşılığı bulamaması final iddialarını güçlendirirken, kanalın yayın gününü değiştirerek yeni bir deneme yapmak istediği görülüyor. Yapımın geleceği ise yeni gün performansına bağlı olarak ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi