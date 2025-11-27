Hande Erçel’den Moskova’da örnek davranış: Küçük hayranına sert müdahaleyi böyle durdurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi “İki Dünya Bir Dilek”in Moskova galasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Etkinlik sırasında kendisine yaklaşmaya çalışan küçük bir kız çocuğuna korumasının sert şekilde müdahale ettiğini fark eden Erçel, olaya anında tepki göstererek korumayı durdurdu. O anlar sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı.

“HEY HEY HEY, STOP!” DİYEREK MÜDAHALE ETTİ

Film galasına kalabalık bir koruma ekibiyle katılan Hande Erçel, yürüdüğü sırada küçük bir hayranının kendisine ulaşmaya çalıştığını gördü. Ancak korumaların çocuğa yönelik sert tutumu, ünlü oyuncuyu rahatsız etti.

Erçel, “Hey hey hey, stop!” diyerek korumayı durdurdu ve küçük kızı yanına çağırdı.

Oyuncu, minik hayranının yanına gidip nazikçe onunla ilgilendi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR YAĞDI

Kısa sürede gündemin en çok konuşulan videolarından biri hâline gelen görüntüler, kullanıcılar tarafından “örnek davranış”, “gerçek yıldız böyle olur” yorumlarıyla paylaşıldı.

Hayranları, Erçel’in duyarlı ve sakin tavrının herkes için ilham verici olduğunu belirterek oyuncuyu tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi