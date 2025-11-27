Hande Erçel’den Moskova’da örnek davranış: Küçük hayranına sert müdahaleyi böyle durdurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi “İki Dünya Bir Dilek”in Moskova galasında yaşanan bir olayla gündeme geldi. Etkinlik sırasında kendisine yaklaşmaya çalışan küçük bir kız çocuğuna korumasının sert şekilde müdahale ettiğini fark eden Erçel, olaya anında tepki göstererek korumayı durdurdu. O anlar sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı.
Film galasına kalabalık bir koruma ekibiyle katılan Hande Erçel, yürüdüğü sırada küçük bir hayranının kendisine ulaşmaya çalıştığını gördü. Ancak korumaların çocuğa yönelik sert tutumu, ünlü oyuncuyu rahatsız etti.
Erçel, “Hey hey hey, stop!” diyerek korumayı durdurdu ve küçük kızı yanına çağırdı.
Oyuncu, minik hayranının yanına gidip nazikçe onunla ilgilendi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Kısa sürede gündemin en çok konuşulan videolarından biri hâline gelen görüntüler, kullanıcılar tarafından “örnek davranış”, “gerçek yıldız böyle olur” yorumlarıyla paylaşıldı.
Hayranları, Erçel’in duyarlı ve sakin tavrının herkes için ilham verici olduğunu belirterek oyuncuyu tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, bugün yayımlanan final sezonu öncesi tarihe geçti. Dizinin ilk dört sezonu, izleyicilerin tekrar maratonu sayesinde aynı anda Netflix küresel listelerine girerek platformda bir ilki gerçekleştirdi. Dünyanın en popüler dizilerinden Stranger Things, beşinci ve final sezonunun ilk kısmının bugün izleyiciyle buluşmasıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Yayın öncesi yoğun ilgi gören yapım, […]
Fenomen dizi Eşref Rüya bu akşamki bölümünde izleyicilere unutulmaz bir Müslüm Gürses sürprizi sundu. Daha önce “Kehribar” performanslarıyla viral olan Yetimler, bu kez Müslüm Baba’nın ölümsüz eseri “Seni Yazdım”ı seslendirdi. Sahnede yaşanan duygu dolu anlar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. YETİMLER’DEN “SENİ YAZDIM” PERFORMANSI Gürdal (Necip Memili), Müslüm (Tolga Tekin) ve Faruk (Ahmet […]
Reytinglerde düşüş yaşayan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisi için Show TV’den yeni karar çıktı. Kanal, sevilen dizinin yayın gününü değiştirirken yerine yeni yapım “Rüya Gibi”yi ekrana taşıyacağını duyurdu. Show TV, son haftalarda reytinglerde kan kaybeden popüler yapımı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” ile ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Üç sezondur salı akşamları izleyici karşısına […]
Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda hikâye “Kuruluş Orhan” dönemine taşınırken, dizinin sevilen karakterlerinden Bala Hatun’un neden ekranda olmadığı merak konusu oldu. Özge Törer’in projeden ayrılması ve senaryodaki zaman atlaması karakterin hikâyeden çıkarılmasına neden oldu. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bu sezon büyük bir değişimle izleyici karşısına çıktı. Hikâyenin “Kuruluş Orhan” dönemine evrilmesiyle birlikte hem oyuncu […]
Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümünde Eşref ile Nisan arasındaki fırtınalı ilişkiyi merkezine alıyor. Dinçer’in yanında mahcup edildiğini düşünen Eşref’in öfkesi, Nisan’ın ihanet suçlamalarındaki kararlılığıyla karşı karşıya geliyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizide tansiyonun zirveye çıkacağı şimdiden belli oldu. EŞREF VE NİSAN ARASINDA KÖPRÜLER ATILIYOR Dizinin yeni bölümünde Eşref, Nisan’a kırgınlığını ve öfkesini açıkça […]
Ünlü sunucular arasında yer alan Derya Tezel, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında. Televizyonlara bir süre ara veren ve SGK Uzmanı Ali Tezel ile mutlu bir evlilik yapan Derya Tezel’in Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar da takipçilerinden tam not aldı. Tezel’in fotoğraflarına kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni ve olumlu yorum geldi. İşte o […]