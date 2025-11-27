Eleni Sosyal Medyada Rekor Kırdı! Acun Ilıcalı Kapıyı Çaldı

Taşacak Bu Deniz dizisindeki Eleni karakteriyle büyük çıkış yapan genç oyuncu Ava Yaman, sosyal medyada rekor hızla yükselince dikkatleri üzerine çekti. Popülerliğin artması üzerine Acun Ilıcalı’nın Ava Yaman için özel bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Ekranların yeni fenomeni “Taşacak Bu Deniz” dizisi, reytinglerdeki başarısının yanı sıra genç oyuncu Ava Yaman’ı da ülke gündemine taşıdı. Dizide canlandırdığı Eleni karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Yaman, özellikle sosyal medyada büyük bir patlama yaşadı. Genç oyuncunun takipçi sayısındaki hızlı artış, yapımcıların da ilgisini çekti.

AVA YAMAN SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Dizi yayınlandığı ilk haftadan itibaren büyük ilgi görürken, Ava Yaman’ın performansı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Dizideki duygusal sahneleriyle övgü alan Yaman, hayranları tarafından “yeni sezonun en büyük çıkış yapan ismi” olarak gösteriliyor.

ACUN ILICALI DEVREYE G İRDİ: ÖZEL DAVET KAPIDA

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, Ava Yaman’ın yakaladığı başarının ardından harekete geçtiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre, Ilıcalı’nın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için hem Ava Yaman’a hem de dizide Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük’e teklif gönderdiği belirtildi.

Program ekibinin, dizideki yoğun çekim takvimine göre iki oyuncunun katılımını netleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

“O Ses Türkiye Yılbaşı” özel bölümünün 18 Aralık’ta çekilmesi planlanıyor.

ŞARKI S ÖYLÜYORLAR MI? İZLEYİCİ MERAK EDİYOR

Ava Yaman ve Burak Yörük’ün oyunculuk performanslarının yanı sıra ses yeteneklerinin de güçlü olduğu biliniyor.

Hayranlar şimdiden ikilinin yarışmaya çıkarak performans sergilemesi fikrine büyük ilgi göstermiş durumda.

