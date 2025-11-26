50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi’nde önemli adımlar atılıyor. İlk etapta yaklaşık 50 bin mahkûmun tahliye edilmesini sağlayabilecek düzenlemeler içeren paket, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Covid-19 döneminde ortaya çıkan infaz farklılıklarının giderilmesi.

50 BİN MAHKÛM İÇİN YOL AÇILABİLİR

Hazırlıkları tamamlanan 11. Yargı Paketi, özellikle infaz düzenlemelerinde önemli değişiklikler öngörüyor. Mevcut düzenlemede belirli suçlara ilişkin uygulanan infaz oranlarının belirsizlik yaratması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenirken, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde yaklaşık 50 bin hükümlünün tahliye edilebileceği belirtiliyor.

“AYNI SUÇ, FARKLI İNFAZ” SORUNU DÜZELTİLECEK

Pandemi döneminde uygulanan infaz indirimleri, aynı suçu işleyen kişiler arasında farklı infaz süreli cezalar doğurmuştu. Bu durum kamuoyunda uzun süredir eleştirilirken, yeni pakette bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme bulunuyor. Böylece Covid-19 döneminde ortaya çıkan “aynı suç, farklı infaz” uygulamasının sona erdirilmesi hedefleniyor.

PAKET YARIN MECLİS BAŞKANLIĞINA SUNULUYOR

11. Yargı Paketi’nin yarın TBMM Başkanlığı’na sunulmasıyla birlikte komisyonda değerlendirme süreci başlayacak. Pakette ayrıca ceza adaleti sistemini güçlendirmeye yönelik ek düzenlemeler, infaz sürecinde eşitlik ve hakkaniyetin sağlanmasına yönelik yeni hükümler de yer alıyor.

