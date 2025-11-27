Gençlerde ani ölüm vakaları neden arttı? Uzman isim Pandemi sonrası tehlikeyi açıkladı

Koronavirüs salgınının geride kalmasına rağmen gençlerde görülen ani ölüm vakaları son dönemde endişe verici şekilde artış gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle spor sırasında veya hemen ardından gelişen ani kalp krizlerinin sebeplerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkaya, Kovid-19’un damar yapısında yarattığı mikroskobik hasarın uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.

“DAMAR YAŞI 5 YIL BİRDEN ARTABİLİYOR”

Prof. Dr. Özkaya, virüsün özellikle kılcal damarlarda kalıcı hasar bıraktığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Pandemi boyunca takip ettiğimiz binlerce hastada ‘endotelit’ dediğimiz damar iç yüzeyi iltihabı ortaya çıktı. Bu durum ani ölümleri tetikleyen en önemli mekanizmalardan biri. Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlanan son veriler de Kovid-19 sonrası damar yaşlanmasının hızlandığını doğruluyor. Bazı kişilerde bu süreç 5 yıla varan damar yaşlanmasına eşdeğer.”

“SEBEP AŞI DEĞİL, VİRÜSÜN DAMARDA BIRAKTIĞI HASAR”

Özkaya, gençlerdeki ani ölümlerin aşılarla ilişkilendirilmesinin bilimsel dayanaktan uzak olduğunu vurgulayarak:

“Ani ölüm vakalarının nedeni Kovid-19 aşıları değildir. Tam tersine, aşılar damar içi hasarı azaltarak koruyucu rol oynar. Esas tehlike virüsün damarlarda oluşturduğu hasarın kalıcı olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

AĞIR SPOR SONRASI RİSK ARTIYOR

Özkaya, pandemi öncesindeki tempoyla spor yapan gençlerde kalp ve akciğer sorunlarının daha sık görüldüğüne dikkat çekti:

“Virüs sonrası kalp ve akciğerin kılcal damarlarında hasar oluştuğu için ağır egzersiz yapan kişilerde vücut yeterli oksijeni sağlayamayabiliyor. Bu da egzersiz sırasında ani kalp krizi ve beklenmedik ölümlere yol açabiliyor.”

“DAMAR YAŞLANMASI ÖLÇÜLEBİLİR, ÇOĞU ZAMAN GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR”

Kovid-19 geçirenlerin yalnızca kısa süreli şikâyetlerle değil, uzun vadeli damar sağlığıyla da ilgilenmesi gerektiğini belirten Özkaya, hasarın tamamen kalıcı olmadığını belirtti:

“Vasküler hasarın bir kısmı zaman içinde geri dönebiliyor. Doğru beslenme, tansiyon kontrolü, aşırı efor gerektiren sporlardan uzak durma ve uygun ilaç tedavileriyle bu süreci yavaşlatmak mümkün.”

