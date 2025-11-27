Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı: Dev maçı Yasin Kol yönetecek

Trendyol Süper Lig’de heyecan 14. hafta ile devam ederken, haftanın en merak edilen karşılaşması olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dev mücadelede Yasin Kol’un görev alacağını resmen açıkladı.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak derbide düdük Yasin Kol’da olacak. Kol’un yardımcıları ve VAR ekibinin de ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.
TFF’nin paylaşımına göre:
Trabzonspor – Konyaspor karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek.
Fatih Karagümrük – Beşiktaş maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
14. haftanın resmî hakem atamalarıyla birlikte futbolseverler gözlerini Pazartesi akşamındaki derbiye çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Koronavirüs salgınının geride kalmasına rağmen gençlerde görülen ani ölüm vakaları son dönemde endişe verici şekilde artış gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle spor sırasında veya hemen ardından gelişen ani kalp krizlerinin sebeplerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkaya, Kovid-19’un damar yapısında yarattığı mikroskobik hasarın uzun vadeli etkilerine dikkat çekti. “DAMAR YAŞI 5 YIL […]
Fenerbahçe, Amrabat ve Diego Carlos için gelen satın alma teklifleriyle büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Real Betis’in Amrabat, Como’nun ise Diego Carlos için devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler bu iki isimden önemli bir bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe’de gözler UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Ferencváros karşılaşmasına çevrilmişken, yönetimin yüzünü güldüren iki önemli gelişme yaşandı. Transfer döneminde kiralık […]
Süper Lig’in 14. haftasında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları için ise kulüpten resmi açıklama bekleniyor. Süper Lig’in en kritik mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak dev maçın biletlerinin ne […]
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası’na aylar kala bilet satışları hızla devam ediyor. FIFA’nın açıkladığı verilere göre ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı turnuva için yaklaşık 2 milyon bilet şimdiden alıcı buldu. En yoğun talep ise ev sahibi ülkelerin taraftarlarından geldi. İLK İKİ ETAPTA 212 ÜLKEDEN BİLET ALINDI FIFA’nın resmi açıklamasına […]
İspanyol basını, Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun etrafında derin bir ayrışma yaşandığını yazdı. Vinicius ve Valverde gibi yıldızların Alonso’ya karşı olduğu belirtilirken, Arda Güler’in de aralarında bulunduğu bazı oyuncuların ise hocanın yanında durduğu aktarıldı. Real Madrid’de üst üste gelen puan kayıplarının ardından kulüp içinde ciddi bir kriz patlak verdi. Elche deplasmanında alınan 2-2’lik beraberlik […]
Roma formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken milli futbolcu Zeki Çelik, İngiltere’nin en büyük kulüplerinin radarına girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu için Premier League ekipleri şimdiden temaslara başladı. A Milli Takım’ın parlayan isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ardından bu kez Zeki Çelik, Avrupa’nın dev kulüplerinin gözdesi oldu. Roma’da başarılı bir […]