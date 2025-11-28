Futbol sahasından Harvard amfisine: Pique ders verdi

Eski Barcelona yıldızı Gerard Pique, Harvard Business School’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verdi. Pique, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşen Kings League’in sosyal medya stratejisini ve rekabet formatını öğrencilerle analiz etti.
Futbol kariyerinin ardından girişimcilik dünyasında da adından söz ettiren Gerard Pique, bu kez yeşil sahalarda değil Harvard’ın dersliklerinde sahne aldı. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard Business School’un MBA programına konuk edilen Pique, geliştirdiği Kings League projesini öğrencilerle birlikte işledi.
Boston’daki Harvard Business School’da verilen spor işletmeciliği dersine katılan Pique, Kings League’i örnek bir vaka üzerinden anlattı.
Sunumunda, ligin kısa sürede popüler olmasını sağlayan üç temel unsura dikkat çekti:
Öğrenciler, Kings League’in modern spor eğlencesi trendlerine nasıl uyum sağladığını Pique’nin anlatımıyla değerlendirdi.
Pique’nin 1 Ocak 2023’te başlattığı Kings League, kısa zamanda uluslararası bir spor markasına dönüştü.
Bugüne kadar:
Yedi kişilik ve suni çimde oynanan karşılaşmaları kapsayan bu özel format, ilk tam mali yılını 20 milyon euro ciroyla tamamlayarak dikkat çekici bir başarı elde etti.
Pique, Harvard’da projelerinin incelenmesine ilişkin, “Yaptığımız işin etkisini gösteren önemli bir doğrulama” değerlendirmesinde bulundu.
Eski Barcelona oyuncularının farklı yönleriyle öne çıktığı günlerde Dani Alves de manşetlerde yer almıştı.
Alves’in, İspanya’nın Girona kentinde bir kilisede vaaz verirken görüntülenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
