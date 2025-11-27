Tahliye edilen Ortaköy esnafı konuştu: “İşimiz yüzde 80 düştü, ailemiz tehdit edildi”

İstanbul Ortaköy’de Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve otopsi raporunun ardından beraat eden esnaf, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. İş kaybının yüzde 80’e ulaştığını söyleyen esnaflar, ailelerinin tehdit edildiğini ve “tüm birikimlerinin 15 günde yok olduğunu” ifade etti.
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinin “zehirlenme” şüphesiyle yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturma, Ortaköy’deki çok sayıda gıda işletmesini doğrudan etkilemişti. Olay sonrası gözaltına alınan midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe işletmecileri, Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporunda ölüm sebebinin “böcek ilacı zehirlenmesi” olduğunun belirlenmesi üzerine tahliye edildi. Serbest kalan esnaf, yaşadıkları süreçte hem ekonomik hem de psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadıklarını söyledi.
Ortaköy’de 23 yıldır esnaflık yapan kokoreç ve midye satıcısı Ercan Erdoğan, tahliye sonrası yaptığı açıklamada ağır bir mağduriyet yaşadığını belirtti. Erdoğan, “Kırk yıllık emeğim var. Ortaköy’de bir kişide bile midyeden zehirlenme yaşanmadı. Laboratuvar sonuçlarımız temiz çıktı ama buna rağmen işlerimiz bir anda durdu. Çalışanlarım günlerce eve ekmek götüremedi. Hem işimiz çöktü hem de ailemiz tehdit edildi. 15 günde 40 yılım heba oldu” dedi. İş yerinin mühürünün kaldırıldığını belirten Erdoğan, birkaç gün içinde yeniden hizmet vermeyi planladığını söyledi.
Tahliye edilen lokumcu Fatih Tektaş ise yaşananlardan derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Tektaş, “Biz de en az herkes kadar yıkıldık. Bir ailenin yok olması hepimizi derinden etkiledi. Tek tesellimiz, olayın bizim ürünlerimizle ilgisinin olmadığının ortaya çıkması. Suçsuz yere cezaevine girmenin psikolojik yükü çok ağırdı. Aile düzenimiz bozuldu. İnsanlar günlerce dükkâna girmeye korktu. Bu süreçte işimiz adeta çöktü” diye konuştu. Tektaş’ın avukatları, yaşanan tehditler nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.
Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, bölgedeki tüm işletmelerin olaydan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Dalmaz, “Bu olay sonrası Ortaköy’de yüzde 70–80 oranında bir ekonomik çöküş yaşandı. Turistik bir bölge olduğumuz için oluşan algı bütün işletmeleri vurdu. Şimdi otopsi raporu gerçeği ortaya koydu. Halkımızı yeniden Ortaköy’e davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Belediyesi tarafından mühürlenen işletmelerin, otopsi raporunun ardından açılmasına izin verildi. Esnaflar, yapılacak temizlik ve hazırlıkların ardından 2–3 gün içinde yeniden hizmete başlayacaklarını duyurdu. Soruşturma ise “böcek ilacı kaynaklı zehirlenme” başlığıyla devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
