Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, gün içinde 11.000 puana yaklaşan seyrinin ardından günü yüzde 0,28 yükselişle 10.945,49 puandan tamamladı. Bankacılık hisseleri günün en güçlü performansını sergiledi.

Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif fiyatlamaların etkisiyle günü yükselişle kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 30,83 puan artarak 10.945,49 seviyesinde tamamlandı. Gün içi oynaklığı yüksek olan endeks, 11 bin puanı test etmesine rağmen kapanışa doğru kısmi bir geri çekilme yaşadı.

İŞLEM HACMİ 112,7 MİLYAR LİRAYI BULDU

Gün genelinde toplam işlem hacmi 112,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi ise yüzde 0,60 değer kazandı. Sektörel bazda en güçlü performansı bankacılık hisseleri gösterirken, finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 1,98 kayıpla günün en zayıf grubu oldu.

PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna doğru faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler, yatırımcı iştahını desteklemeye devam ediyor. Bu görünüm, Borsa İstanbul’da da alıcıların güç kazanmasını sağladı. BIST 100 endeksi, 11.000 puan seviyesini test ettikten sonra sınırlı gerilemeye rağmen günü artıda tamamladı.

ANALİSTLERİN BEKLENTİLERİ: YARIN YOĞUN VERİ AKIŞI İZLENECEK

Analistler, 28 Kasım Cuma günü hem yurt içi hem de küresel piyasalarda yoğun bir veri gündemi bulunduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de TCMB Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik verileri izlenecek. Almanya’da TÜFE ve işsizlik oranı, Japonya’da ise işsizlik verileri takip edilecek. ABD piyasaları tatil nedeniyle erken kapanacak.

TEKNİK G ÖRÜNÜM: 11.100 D İREN Ç, 10.700 DESTEK

Teknik analize göre BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri güçlü direnç olarak öne çıkarken, 10.800 ve 10.700 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

