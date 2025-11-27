TOKİ’de Ödeme Çerçevesi Netleşti: 1+1 ve 2+1 Konutların Taksitleri Belli Oldu

81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı detayları açıklandı. 1+1 ve 2+1 daireler için peşinat tutarları ve 240 aya yayılan taksitler belirlendi. İstanbul dışındaki illerde başlangıç taksitleri 6.750 TL’den başlıyor.

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvurular sürerken, vatandaşların en çok merak ettiği konu olan ödeme planı netleşti. Kurada hak sahibi olacak kişilerin ne kadar peşinat vereceği, taksitlerin kaç TL olacağı ve ilk teslimat tarihlerine ilişkin tüm ayrıntılar açıklandı. Ülke genelinde yoğun ilgi gören projede 1+1 ve 2+1 konutların fiyatları, peşinat oranları ve 20 yıla yayılan ödeme imkânları özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

1+1 VE 2+1 DAİRELERDE PEŞİNAT VE TAKSİTLER

55 m² – 1+1 Daire (İstanbul dışı)

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 → 180.000 TL

Vade: 240 ay

Ayl ık taksit: 6.750 TL

65 m² – 2+1 Daire (İstanbul dışı)

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 → 220.000 TL

Vade: 240 ay

Ayl ık taksit: 8.250 TL

80 m² – 2+1 Geniş Daire (İstanbul dışı)

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 → 265.000 TL

Vade: 240 ay

Ayl ık taksit: 9.938 TL

TESLİMATLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla yapılması planlanıyor. Projede yatay mimari tercih edilirken, konutların geleneksel Türk mahalle kültürünü yansıtan tasarımlarla inşa edilmesi hedefleniyor.

ÖZEL KONTENJANLAR VE BA ŞVURU ŞARTLARI

Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, gençler, emekliler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjan ayrıldı. Başvuru için:

Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olmak (en az 10 yıl)

18 yaşını doldurmuş olmak

Kendisi, eşi veya çocuklar ı üzerine kay ıtlı ev bulunmaması

Gelir sınırı:

İstanbul: 145.000 TL

Diğer iller: 127.000 TL

gibi şartlar aranacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

e-Devlet başvuruları: 18 Aralık

Banka başvuruları: 19 Aralık

19 Aralık Kuralar: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

5000 TL BAŞVURU ÜCRET İ İADE EDİLECEK

Kurada hak sahibi olamayanlara başvuru sırasında yatırılan 5000 TL eksiksiz şekilde geri ödenecek.

