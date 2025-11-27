2026 Dünya Kupası’na büyük ilgi: Yaklaşık 2 milyon bilet şimdiden satıldı

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası’na aylar kala bilet satışları hızla devam ediyor. FIFA’nın açıkladığı verilere göre ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı turnuva için yaklaşık 2 milyon bilet şimdiden alıcı buldu. En yoğun talep ise ev sahibi ülkelerin taraftarlarından geldi.

İLK İKİ ETAPTA 212 ÜLKEDEN BİLET ALINDI

FIFA’nın resmi açıklamasına göre, ilk iki satış döneminde satışa çıkan 2 milyona yakın bilet, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından satın alındı. En çok bilet alan ülkeler sırasıyla:

ABD

Kanada

Meksika

İngiltere

Almanya

Brezilya

Kolombiya

İspanya

Arjantin

Fransa

Turnuvaya ev sahibi ülkelerin dışında Avrupa ve Güney Amerika’dan da yoğun ilgi olduğu belirtildi.

ÜÇÜNCÜ ETAP 11 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Dünya Kupası için büyük ilgi sürekliyken üçüncü etap bilet satışlarının 11 Aralık’ta başlayacağı duyuruldu. FIFA, bu aşamada da yüksek talep beklerken, taraftarların biletlerini erken alması tavsiye ediliyor.

TARİHİN İLK 48 TAKIMLI DÜNYA KUPASI

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihinde ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Şu ana kadar 42 ülke turnuvaya katılım hakkı elde etti. Turnuva:

11 Haziran 2026’da başlayacak,

19 Temmuz 2026’da sona erecek.

ABD, Kanada ve Meksika’daki 16 şehirde oynanacak karşılaşmalar, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atacak ve dev bir organizasyonla futbolseverlere unutulmaz bir şölen sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi