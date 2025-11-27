Fenerbahçe – Galatasaray Derbisi İçin Geri Sayım: Biletler Bugün Satışa Çıkıyor

Süper Lig’in 14. haftasında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları için ise kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

Süper Lig’in en kritik mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak dev maçın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatlarının ne kadar olacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Taraftarlar, 47 bin 430 kişi kapasiteli Şükrü Saraçoğlu tribünlerini doldurmak için günlerdir bilet açıklamasını bekliyordu.

DERBİ BİLETLERİ BUG ÜN SATI ŞA SUNULUYOR

Fenerbahçe – Galatasaray mücadelesinin biletleri henüz resmî olarak satışa açık değil.

Ancak kulübe yakın kaynaklara göre biletlerin 27 Kasım itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.

Yüksek talep nedeniyle kısa sürede tükenmesi öngörülen biletlerin Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.

BİLET FİYATLARI İ Ç İN G ÖZLER KULÜPTE

Derbi bilet fiyatlarıyla ilgili henüz Fenerbahçe tarafından yapılmış bir duyuru yok.

Geçmiş sezonlardaki fiyat artışları dikkate alındığında, biletlerin kategori bazlı geniş bir fiyat aralığında olması bekleniyor.

Kulüpten açıklama gelir gelmez fiyatların kesinleşmiş hâli güncellenecek.

DEV DERB İ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe – Galatasaray maçı:

Tarih: 1 Aralık 2025 Pazartesi

Saat: 20.00

Stadyum: Chobani Stadyumu Fenerbah çe Ş ükrü Saraço ğlu Spor Kompleksi

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TARAFTARI BEKLEYEN B ÜYÜK ATMOSFER

Her iki takımın da zirve yarışındaki kritik konumu, derbiyi daha da anlamlı kılıyor. Tribünde Fenerbahçe taraftarı yer alacak, Galatasaraylı taraftarlara ise güvenlik gerekçesiyle deplasman tribünü ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin bilgi gün içinde netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi