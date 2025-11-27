Fenerbahçe’ye Çifte Transfer Müjdesi: Amrabat ve Diego Carlos İçin Kapılar Çalındı!

Fenerbahçe, Amrabat ve Diego Carlos için gelen satın alma teklifleriyle büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Real Betis’in Amrabat, Como’nun ise Diego Carlos için devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler bu iki isimden önemli bir bonservis geliri bekliyor.

Fenerbahçe’de gözler UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Ferencváros karşılaşmasına çevrilmişken, yönetimin yüzünü güldüren iki önemli gelişme yaşandı. Transfer döneminde kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos için kulüpler resmi adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertliler, hem bütçe rahatlığı hem de yeni transfer hamleleri için ciddi bir gelir elde etme fırsatı yakaladı.

REAL BETİS, AMRABAT’I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Real Betis, Faslı yıldız Sofyan Amrabat için resmi olarak devreye girdi.

Betis, bonservis konusunda Fenerbahçe ile büyük ölçüde ayn ı noktada.

Maaş pazarlığı çözüldü ğ ü anda transfer tamamlanacak.

İspanyol kul übü çift haneli (10 milyon € üzeri) bonservis ödemeye haz ır.

Bu gelişme, Fenerbahçe’nin Amrabat transferinden minimum zarar ile çıkacağı anlamına geliyor.

DİEGO CARLOS’A TALİP ÇOK: COMO İLK SIRADA

Kiralık olarak Como forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için de hareketli günler yaşanıyor.

Sabuncuoğlu’nun haberine göre:

Como, Diego Carlos’u sat ın almak i çin Fenerbahçe ile ileti şime ge çti.

Oyuncuya iki Serie A kulübü daha talip durumda.

Ancak öncelik ve sat ın alma opsiyonu Como’nun elinde.

Fenerbahçe’nin bu transfer için istediği rakam ise 10 milyon euro civarında.

CARLOS’UN PERFORMANSI AVRUPA’DA SES GETİRDİ

Diego Carlos’un Serie A’daki performansı da taliplerin sayısını artırmış durumda.

Son 6 maçın performansı:

Juventus: 2 –0 (45 dk)

Parma: 0–0 (90 dk)

Verona: 3–1 (90 dk)

Napoli: 0–0 (82 dk)

Cagliari: 0–0 (90 dk)

Torino: 5–1 (90 dk)

Como, bu maçlarda yalnızca 2 gol yedi.

32 yaşındaki deneyimli savunmacı, şimdiden “Serie A’nın en formda stoperlerinden biri” olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE’DE KASA DOLU: TRANSFER BÜTÇES İ G ÜÇLEN İYOR

Sarı-lacivertliler hem Amrabat hem de Diego Carlos’tan gelecek muhtemel gelirlerle transfer dönemine çok daha güçlü bir bütçeyle girmeyi hedefliyor.

Yönetim, Avrupa Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda yapılacak takviyeler için bu kaynakları kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi