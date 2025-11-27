Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Fenerbahçe'ye Çifte Transfer Müjdesi: Amrabat ve Diego Carlos İçin Kapılar Çalındı!

Fenerbahçe’ye Çifte Transfer Müjdesi: Amrabat ve Diego Carlos İçin Kapılar Çalındı!

Yayınlanma:
Dilara Keskin Yönetici
Fenerbahçe’ye Çifte Transfer Müjdesi: Amrabat ve Diego Carlos İçin Kapılar Çalındı!

Fenerbahçe, Amrabat ve Diego Carlos için gelen satın alma teklifleriyle büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Real Betis’in Amrabat, Como’nun ise Diego Carlos için devrede olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler bu iki isimden önemli bir bonservis geliri bekliyor.

Fenerbahçe’de gözler UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Ferencváros karşılaşmasına çevrilmişken, yönetimin yüzünü güldüren iki önemli gelişme yaşandı. Transfer döneminde kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos için kulüpler resmi adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertliler, hem bütçe rahatlığı hem de yeni transfer hamleleri için ciddi bir gelir elde etme fırsatı yakaladı.

REAL BETİS, AMRABAT’I KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Real Betis, Faslı yıldız Sofyan Amrabat için resmi olarak devreye girdi.

  • Betis, bonservis konusunda Fenerbahçe ile büyük ölçüde aynı noktada.
  • Maaş pazarlığı çözüldüğü anda transfer tamamlanacak.
  • İspanyol kulübü çift haneli (10 milyon € üzeri) bonservis ödemeye hazır.

Bu gelişme, Fenerbahçe’nin Amrabat transferinden minimum zarar ile çıkacağı anlamına geliyor.

DİEGO CARLOS’A TALİP ÇOK: COMO İLK SIRADA

Kiralık olarak Como forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos için de hareketli günler yaşanıyor.

Sabuncuoğlu’nun haberine göre:

  • Como, Diego Carlos’u satın almak için Fenerbahçe ile iletişime geçti.
  • Oyuncuya iki Serie A kulübü daha talip durumda.
  • Ancak öncelik ve satın alma opsiyonu Como’nun elinde.

Fenerbahçe’nin bu transfer için istediği rakam ise 10 milyon euro civarında.

CARLOS’UN PERFORMANSI AVRUPA’DA SES GETİRDİ

Diego Carlos’un Serie A’daki performansı da taliplerin sayısını artırmış durumda.

Son 6 maçın performansı:

  • Juventus: 2–0 (45 dk)
  • Parma: 0–0 (90 dk)
  • Verona: 3–1 (90 dk)
  • Napoli: 0–0 (82 dk)
  • Cagliari: 0–0 (90 dk)
  • Torino: 5–1 (90 dk)

Como, bu maçlarda yalnızca 2 gol yedi.

32 yaşındaki deneyimli savunmacı, şimdiden “Serie A’nın en formda stoperlerinden biri” olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE’DE KASA DOLU: TRANSFER BÜTÇESİ GÜÇLENİYOR

Sarı-lacivertliler hem Amrabat hem de Diego Carlos’tan gelecek muhtemel gelirlerle transfer dönemine çok daha güçlü bir bütçeyle girmeyi hedefliyor.

Yönetim, Avrupa Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda yapılacak takviyeler için bu kaynakları kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

