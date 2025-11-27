Kartal Gazetesi

2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi

2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi



Dilara Keskin Yönetici
2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi

Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti resmen netleşti. Yeni yılda işverenlerin sağlayacağı günlük yemek bedeli 301,2 TL olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı ücretlerine de açıklık getirdi. 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle birlikte yemek kartı desteği hem işveren hem de çalışan tarafında yeniden hesaplandı.

2026’DA GÜNLÜK YEMEK KARTI ÜCRETİ 301,2 TL OLDU

2025 yılında günlük 240 TL olarak uygulanan yemek bedeli, yeni yılda yüzde 25,49 oranında artırıldı.

Buna göre 2026 yılı günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL olarak belirlendi.

Bu tutar, hem çalışanlara verilen yemek desteğinin güncel ekonomik şartlara uyarlanmasını sağlıyor hem de işverenlere vergi avantajı sunmayı sürdürüyor.

YEMEK KARTININ VERGİ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Yemek kartları, işverenler için en yaygın yan hak uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Yeni belirlenen sınırla birlikte:

  • İşverenler, çalışanlarına günlük 301,2 TL’ye kadar yemek desteğini vergiden muaf şekilde sağlayabilecek.
  • Çalışanlar ise bu hakla hem işyeri dışında yemek ihtiyacını karşılayabilecek hem de aylık harcamalarında rahatlama yaşayacak.

AYLIK YEMEK KARTI NE KADAR OLACAK?

Günlük yemek bedelinin 301,2 TL’ye yükselmesiyle birlikte ortalama 22 iş günü üzerinden hesaplandığında yemek kartı tutarı:

Ayda yaklaşık 6.627 TL’ye karşılık geliyor.

Bu rakam, yemek desteğini toplu şekilde sunan işyerleri için referans niteliği taşıyor.

ENFLASYON KARŞISINDA GÜNCELLEME

Yeni düzenleme, artan maliyetler karşısında yemek desteğinin alım gücünü korumayı hedefliyor. Çalışanların günlük yemek giderleri göz önüne alındığında, yeni tutar işyerlerinde önemli bir dengeleyici unsur olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

