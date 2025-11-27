2026 Yemek Kartı Ücreti Belli Oldu: Günlük Tutar Yükseldi

Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından çalışanların merakla beklediği 2026 yemek kartı ücreti resmen netleşti. Yeni yılda işverenlerin sağlayacağı günlük yemek bedeli 301,2 TL olarak uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartı ücretlerine de açıklık getirdi. 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak kesinleşmesiyle birlikte yemek kartı desteği hem işveren hem de çalışan tarafında yeniden hesaplandı.
2025 yılında günlük 240 TL olarak uygulanan yemek bedeli, yeni yılda yüzde 25,49 oranında artırıldı.
Buna göre 2026 yılı günlük yemek kartı ücreti 301,2 TL olarak belirlendi.
Bu tutar, hem çalışanlara verilen yemek desteğinin güncel ekonomik şartlara uyarlanmasını sağlıyor hem de işverenlere vergi avantajı sunmayı sürdürüyor.
Yemek kartları, işverenler için en yaygın yan hak uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Yeni belirlenen sınırla birlikte:
Günlük yemek bedelinin 301,2 TL’ye yükselmesiyle birlikte ortalama 22 iş günü üzerinden hesaplandığında yemek kartı tutarı:
→ Ayda yaklaşık 6.627 TL’ye karşılık geliyor.
Bu rakam, yemek desteğini toplu şekilde sunan işyerleri için referans niteliği taşıyor.
Yeni düzenleme, artan maliyetler karşısında yemek desteğinin alım gücünü korumayı hedefliyor. Çalışanların günlük yemek giderleri göz önüne alındığında, yeni tutar işyerlerinde önemli bir dengeleyici unsur olarak görülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2026 asgari ücret zammına yönelik beklentiler yükselirken, belirlenecek yeni oran sadece maaşları değil, işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına kadar 80’den fazla kalemi değiştirecek. Enflasyon ve refah payı senaryoları, zam aralığının %20 ile %40 arasında şekillenebileceğine işaret ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde gözler, 2026’da geçerli olacak yeni taban ücrette. Hem çalışanların hem […]
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretini memur maaş katsayısındaki güncelleme sonrası yeniden belirledi. 1 Temmuz–31 Aralık döneminde geçerli olan yeni bedel 280 bin 850 TL’ye yükseldi. Başvurular e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden alınırken 2026 bedelli ücretine ilişkin tahmini artış oranları da gündemde. Bedelli askerlikte 2025 yılı için geçerli olacak yeni […]
81 ilde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı detayları açıklandı. 1+1 ve 2+1 daireler için peşinat tutarları ve 240 aya yayılan taksitler belirlendi. İstanbul dışındaki illerde başlangıç taksitleri 6.750 TL’den başlıyor. TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvurular sürerken, vatandaşların en çok merak ettiği konu olan ödeme planı netleşti. Kurada hak sahibi olacak […]
BIST 100 endeksi, gün içinde 11.000 puana yaklaşan seyrinin ardından günü yüzde 0,28 yükselişle 10.945,49 puandan tamamladı. Bankacılık hisseleri günün en güçlü performansını sergiledi. Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif fiyatlamaların etkisiyle günü yükselişle kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 30,83 puan artarak 10.945,49 seviyesinde tamamlandı. Gün içi oynaklığı yüksek olan endeks, […]
Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte ülke çapında yağışların etkisini artıracağını açıkladı. 30 Kasım’da 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi günü 13 ilde kar görülecek. İstanbul’da ise kar için yeni tarih paylaşıldı. Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kapsamlı bir uyarı yayınladı. Son tahminlere göre pazar günü 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, […]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıda üç televizyon kanalı ve iki radyo için idari para cezası kararı aldı. Karara gerekçe olarak, eleştiri sınırlarının aşılması, milli değerlere aykırı yayınlar ve müstehcen içerikler gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında farklı medya kuruluşlarında tespit edilen yayın ihlallerini ele aldı. Kurul, üç […]