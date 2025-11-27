Kartal Gazetesi

Anasayfa » Ekonomi » 2026’da Araç Sahiplerine Kötü Haber: MTV Zammı Modeller ve Motor Hacmine Göre Netleşti

2026’da Araç Sahiplerine Kötü Haber: MTV Zammı Modeller ve Motor Hacmine Göre Netleşti

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
2026’da Araç Sahiplerine Kötü Haber: MTV Zammı Modeller ve Motor Hacmine Göre Netleşti

2026 yılı için MTV tutarları, yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla belli oldu. Araç sahiplerini yeni yılda motor hacmine göre ciddi artışlar bekliyor.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2026 tarifesi netleşti. TÜİK’in duyurduğu %25,49 yeniden değerleme oranı, yeni yılda ödenecek tüm MTV tutarlarına doğrudan yansıdı. 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle araç sahipleri, özellikle düşük hacimli modellerden itibaren belirgin bir zamla karşı karşıya kalacak. MTV, aracın modelinden ziyade motor hacmi, taşıt değeri ve yaşına göre hesaplanıyor. İşte 2026 yılı MTV ödeme tablosu…

0–1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri: 180.600 TL’ye kadar

  • 1–3 yaş: 6.066 TL
  • 4–6 yaş: 4.229 TL

Taşıt değeri: 180.600 – 316.400 TL

  • 1–3 yaş: 6.666 TL
  • 4–6 yaş: 4.653 TL

Taşıt değeri: 316.400 TL ve üzeri

  • 1–3 yaş: 7.284 TL
  • 4–6 yaş: 5.074 TL

1301–1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri: 180.600 TL’ye kadar

  • 1–3 yaş: 10.565 TL
  • 4–6 yaş: 7.921 TL

Taşıt değeri: 180.600 – 316.400 TL

  • 1–3 yaş: 11.637 TL
  • 4–6 yaş: 8.818 TL

Taşıt değeri: 316.400 TL ve üzeri

  • 1–3 yaş: 12.691 TL
  • 4–6 yaş: 9.512 TL

1601–1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri: 452.800 TL’yi aşmayanlar

  • 1–3 yaş: 20.506 TL

