Konut Piyasasında Yeni Trend: 1+1 ve 2+1 Dairelere Rekor Talep!

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da konut arayışında küçük metrekareli daireler öne çıktı. Artan maliyetler ve yüksek fiyatlar, vatandaşları 1+1 ve 2+1 dairelere yönlendiriyor.
Türkiye’de konut satışları yıl genelinde yükseliş trendini korurken, talebin yönü değişti. Büyük şehirlerde yüksek fiyatlar nedeniyle geniş metrekareli evler alıcı bulmakta zorlanırken, 1+1 ve 2+1 dairelere olan talep hızla artıyor. Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, özellikle metrekare birim fiyatı düşük olan küçük konutlara yönelimin gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, bu durumun sektörde üretim ve iş gücünü olumlu etkilediğini söyledi.
Aydın, vatandaşların artan maliyetler karşısında daha ulaşılabilir fiyatlı yaşam alanlarına yöneldiğini belirtti.
“3+1 ve 4+1 dairelerin hem büyüklüğü hem de maliyeti yüksek olduğu için, vatandaş daha uygun fiyatlı seçeneklere kayıyor” ifadelerini kullandı.
Konut satış istatistikleri de bu yönelimi doğruluyor:
Bu şehirlerde özellikle 1+1 ve 2+1 dairelerin en hızlı satılan konut tipi olduğu vurgulanıyor.
AA’nın derlediği verilere göre:
Uzmanlara göre bu artışın büyük bölümünü yine küçük metrekareli konutlar oluşturdu.
Aydın, sektörün son yıllardaki yönelimi göz önüne alındığında 1+1 ve 2+1 dairelere talebin önümüzdeki yıl daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.
Bu durumun inşaat sektörüne hem maliyet avantajı hem de hızlı satış imkânı sunduğu belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
