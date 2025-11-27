Konut Piyasasında Yeni Trend: 1+1 ve 2+1 Dairelere Rekor Talep!

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da konut arayışında küçük metrekareli daireler öne çıktı. Artan maliyetler ve yüksek fiyatlar, vatandaşları 1+1 ve 2+1 dairelere yönlendiriyor.

Türkiye’de konut satışları yıl genelinde yükseliş trendini korurken, talebin yönü değişti. Büyük şehirlerde yüksek fiyatlar nedeniyle geniş metrekareli evler alıcı bulmakta zorlanırken, 1+1 ve 2+1 dairelere olan talep hızla artıyor. Ankara İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İbrahim Aydın, özellikle metrekare birim fiyatı düşük olan küçük konutlara yönelimin gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, bu durumun sektörde üretim ve iş gücünü olumlu etkilediğini söyledi.

KÜÇÜK KONUTLAR RA ĞBET G ÖRÜYOR

Aydın, vatandaşların artan maliyetler karşısında daha ulaşılabilir fiyatlı yaşam alanlarına yöneldiğini belirtti.

“3+1 ve 4+1 dairelerin hem büyüklüğü hem de maliyeti yüksek olduğu için, vatandaş daha uygun fiyatlı seçeneklere kayıyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE TALEP ZİRVEDE

Konut satış istatistikleri de bu yönelimi doğruluyor:

İstanbul ekim ayında 26.305 satış ile ilk sırada yer aldı.

Ankara 14.681,

İzmir ise 8.678 konut satışıyla b üyük şehirlerdeki canlılığı g österdi.

Bu şehirlerde özellikle 1+1 ve 2+1 dairelerin en hızlı satılan konut tipi olduğu vurgulanıyor.

2025’TE 1,3 MİLYON SATIŞ GER ÇEKLE ŞTİ

AA’nın derlediği verilere göre:

Ekim sat ışları ge çen y ılın aynı d önemine göre her ne kadar %0,5 gerilese de,

Y ılın ilk 10 ayında konut satışları %16,2 artarak 1 milyon 293 bin adedi aştı.

Uzmanlara göre bu artışın büyük bölümünü yine küçük metrekareli konutlar oluşturdu.

TALEP 2026’DA DA ARTARAK DEVAM EDECEK

Aydın, sektörün son yıllardaki yönelimi göz önüne alındığında 1+1 ve 2+1 dairelere talebin önümüzdeki yıl daha da yükselmesini beklediklerini söyledi.

Bu durumun inşaat sektörüne hem maliyet avantajı hem de hızlı satış imkânı sunduğu belirtiliyor.

