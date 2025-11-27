Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Tek üründe uzmanlaşma gastronomide yeni dönemi başlattı: 2025'in "Altın Kuralı" yatırımcıların rotasını değiştirdi

Gastronomi dünyasında 2025’in kazananları, büyük ve kalabalık menülerle değil; tek bir üründe ustalaşan, yalın operasyonlu butik markalar oldu. Küresel araştırma verileri, “tek üründe uzmanlaşma” modelinin sektörün yeni standardı hâline geldiğini gösteriyor.

Yayınlanma:
Güncellenme:
Hande barlas Yönetici
Yeme-içme sektöründe 2025 itibarıyla dengeler tamamen değişti. Büyük metrekareli, geniş menülü işletmelerin cazibesini yitirdiği bu dönemde, tek bir ürüne odaklanan, kompakt ve net konseptli butik markalar yatırımcıların yeni güvenli limanı hâline geldi. Kaliteyi artıran, maliyet yönetimini kolaylaştıran ve hızlı büyümeyi mümkün kılan bu model, gastronomide “Yeni Altın Kural” olarak ilan edildi.

TEK ÜRÜNDE UZMANLAŞMA NEDEN KAZANDIRIYOR?

“Ben bu işi biliyorum” diyen markalar öne çıktı

Tüketicilerin beklentileri netleşti: Her şeyi yapan işletmeler yerine, tek bir üründe ustalaşmış konseptlere yönelim arttı. Tek çeşit lahmacun, sadece döner sunan dükkânlar, tek ürün tatlı butikleri, uzman burger noktaları ve konsept kokteyl barları 2025’in yatırım şampiyonları oldu.

Bu model markalara üç stratejik avantaj sağladı:

1- Kaliteyi Zirveye Çıkaran Odaklanma

Menünün sadeleşmesiyle işletmeler, tek bir ürünü mükemmelleştirmeye daha fazla zaman ve kaynak ayırdı. Bu da lezzette ve standartlaşmada büyük kalite artışı yarattı.

2- Maliyet Kontrolünde Büyük Avantaj

Azalan ürün çeşitliliği;

hammadde alımlarını sadeleştirdi,

israfı azaltarak kârlılığı yükseltti,

daha az personelle daha hızlı operasyon yapılmasına imkân tanıdı.

Bu yönüyle tek ürün modeli, ekonomik dalgalanmalarda bile kârlılığı koruyan dayanıklı bir yapıya dönüştü.

3- Hızlı ve Güvenli Ölçeklenebilirlik

80–150 metrekarelik küçük işletmelerin bile yüksek ciro yapabilmesi, yatırımcıların gözünde büyük avantaj yarattı. Basit operasyon, standart reçeteler ve düşük risk sayesinde markalar kısa sürede birden fazla şubeye ulaşabilir hâle geldi.

Analistler, günümüzde önceliğin “daha büyük mekân açmak” değil, “hikâyesi olan marka yaratmak” olduğunun altını çiziyor.

KÜRESEL RAPORLAR TRENDİ DOĞRULADI

National Restaurant Association, Technomic ve Euromonitor gibi dünya çapındaki araştırma kuruluşlarının 2025 raporlarında da aynı nokta vurgulanıyor:
“Mastery of One” — Tek Üründe Ustalık, operasyonel verimlilik, müşteri sadakati ve sürdürülebilir büyüme açısından gastronominin yeni standardı hâline gelmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

