Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 81 için tarih verdi

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte ülke çapında yağışların etkisini artıracağını açıkladı. 30 Kasım’da 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi günü 13 ilde kar görülecek. İstanbul’da ise kar için yeni tarih paylaşıldı.

Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kapsamlı bir uyarı yayınladı. Son tahminlere göre pazar günü 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi sabahı itibarıyla birçok kentte kar görülecek. Uzmanlar, özellikle İstanbul dahil büyükşehirlerde aralık ayının üçüncü haftasından itibaren kış koşullarının sertleşeceğine dikkat çekiyor. Ülke genelinde etkisi giderek artacak yağışlı hava dalgası, önümüzdeki günlerde hem trafiği hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyecek.

81 İLİN 80’İNE YAĞIŞ UYARISI

Kasım ayının son günlerine girilirken sıcaklıklar mevsim normallerinden hızla düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük tahmin raporu, hafta sonunda Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını ortaya koydu.

30 Kasım Pazar günü Edirne hariç tüm illerde yağmur beklenirken, MGM pazartesi sabahı itibarıyla 13 ilde kar yağışının başlayacağı bilgisini paylaştı.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 13 İL

1 Aralık Pazartesi günü kar yağışının görülebileceği şehirler şöyle sıralandı:

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Hakkari

Van

Ağrı

Kars

Ardahan

Bayburt

Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ilk karla tanışırken, yüksek kesimlerde beyaz örtünün kısa sürede kalınlaşabileceği belirtildi.

“SON 10 YILIN EN SOĞUK KIŞI” GELİYOR

Meteoroloji uzmanları, mevcut modellemelerin bu kışın son 10 yılın en soğuk ve en yağışlı kış mevsimlerinden biri olabileceğine işaret ettiğini duyurdu.

Uzmanlara göre özellikle 20 Aralık’tan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ ADIM ADIM ARTACAK

Cuma & Cumartesi: İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu ve güneşli hava hâkim.

Pazar: Yağışlı sistem Türkiye’nin tamamını kaplıyor; batıda yağmur, doğuda karla karışık yağmur bekleniyor.

Pazartesi: Doğu ve iç kesimlerde kar yağışı etkisini artırıyor.

Batı bölgeler: Perşembe gecesi başlayacak sağanakların 4 gün boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yağışlı havanın en uzun süre etkili olacağı bölgeler olacak.

Kaynak: Haber Merkezi