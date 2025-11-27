Kar yağışı geliyor! Meteoroloji 81 için tarih verdi

Meteoroloji, hafta sonuyla birlikte ülke çapında yağışların etkisini artıracağını açıkladı. 30 Kasım’da 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi günü 13 ilde kar görülecek. İstanbul’da ise kar için yeni tarih paylaşıldı.
Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için kapsamlı bir uyarı yayınladı. Son tahminlere göre pazar günü 81 ilin 80’inde yağış beklenirken, pazartesi sabahı itibarıyla birçok kentte kar görülecek. Uzmanlar, özellikle İstanbul dahil büyükşehirlerde aralık ayının üçüncü haftasından itibaren kış koşullarının sertleşeceğine dikkat çekiyor. Ülke genelinde etkisi giderek artacak yağışlı hava dalgası, önümüzdeki günlerde hem trafiği hem de günlük yaşamı doğrudan etkileyecek.
Kasım ayının son günlerine girilirken sıcaklıklar mevsim normallerinden hızla düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük tahmin raporu, hafta sonunda Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağış dalgasının etkili olacağını ortaya koydu.
30 Kasım Pazar günü Edirne hariç tüm illerde yağmur beklenirken, MGM pazartesi sabahı itibarıyla 13 ilde kar yağışının başlayacağı bilgisini paylaştı.
1 Aralık Pazartesi günü kar yağışının görülebileceği şehirler şöyle sıralandı:
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bingöl
Erzurum
Muş
Bitlis
Hakkari
Van
Ağrı
Kars
Ardahan
Bayburt
Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ilk karla tanışırken, yüksek kesimlerde beyaz örtünün kısa sürede kalınlaşabileceği belirtildi.
Meteoroloji uzmanları, mevcut modellemelerin bu kışın son 10 yılın en soğuk ve en yağışlı kış mevsimlerinden biri olabileceğine işaret ettiğini duyurdu.
Uzmanlara göre özellikle 20 Aralık’tan itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Cuma & Cumartesi: İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu ve güneşli hava hâkim.
Pazar: Yağışlı sistem Türkiye’nin tamamını kaplıyor; batıda yağmur, doğuda karla karışık yağmur bekleniyor.
Pazartesi: Doğu ve iç kesimlerde kar yağışı etkisini artırıyor.
Batı bölgeler: Perşembe gecesi başlayacak sağanakların 4 gün boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yağışlı havanın en uzun süre etkili olacağı bölgeler olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
