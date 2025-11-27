11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor

Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen ve infaz rejiminden bilişim suçlarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeren teklif, bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin özellikle infaz sürelerinde ortaya çıkan eşitsizliği gidermeyi amaçladığını belirterek, “Bu düzenleme af değildir, koşullu salıverme sisteminin yeniden eşitlenmesidir” ifadelerini kullandı.
Yargı Paketi’nin en dikkat çeken maddesi, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için geçerli olacak infaz düzenlemesi oldu.
Yeni teklife göre:
Kapalı cezaevinden açık cezaevine 3 yıl erken geçiş,
Açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılma imkânı sağlanacak.
Abdullah Güler, düzenlemeden 54–55 bin hükümlünün yararlanabileceğini belirterek, “Kovid-19 döneminde uygulanan geçici infaz modeliyle oluşan farklılıkları ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Teklif, mobil hat açılışında güvenlik önlemlerini artıran dikkat çekici maddeler de içeriyor:
GSM hatları yalnızca çipli kimlik kartıyla alınabilecek.
Bir kişi adına kayıtlı hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirilecek.
Ölen ya da tüzel kişiliği kapanan hat sahipleri için 3 ayda bir denetim yapılacak.
Dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan hatlar tespit edildiğinde şebeke bağlantısı tamamen kesilecek.
Bu düzenlemelerin uygulanması için vatandaşlara belirli bir güncelleme süresi tanınacak ve mali yükün tüketiciye yansımaması sağlanacak.
Bilişim suçlarıyla mücadeleyi güçlendiren teklif, banka işlemlerini daha güvenli hâle getiriyor:
Yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik doğrulaması olmadan banka hesabı açılamayacak.
Şüpheli hesap hareketlerinde ilgili hesap 48 saatliğine askıya alınabilecek.
Bankalar ve operatörler, savcılık tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde iletmezse idari para cezası uygulanacak.
Yeni paketle birlikte kamu güvenliğini tehdit eden suçlara ağır yaptırımlar getiriliyor:
18 yaş altını suça sürükleyene 30 yıla kadar hapis
Silahlı suç örgütlerinin çocukları suç aracı olarak kullanması hâlinde örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Havaya ateş açana 7 yıl 6 aya kadar hapis
Toplu alanlarda havaya ateş açanlara yönelik cezalar ağırlaştırılarak 7 yıl 6 ay hapis öngörüldü.
Trafikte yol kesene 3 yıl hapis
Bir aracı durdurmak veya ilerlemesini engellemek tek başına suç sayılacak. Bu eyleme 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.
Teklifte yer alan infaz düzenlemelerinden biri de “tam akıl hastası” hükümlülerle ilgili oldu.
Bu kişilerin, belirli bir süre sağlık kurumunda gözetim altında tutulmadan salıverilmesinin önüne geçilecek. Böylece hem güvenlik hem de yeniden suç işleme riski açısından kontrol mekanizması güçlendirilmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
