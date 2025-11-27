Yayın ihlallerine sıkı denetim: RTÜK’ten 5 medya kuruluşuna ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıda üç televizyon kanalı ve iki radyo için idari para cezası kararı aldı. Karara gerekçe olarak, eleştiri sınırlarının aşılması, milli değerlere aykırı yayınlar ve müstehcen içerikler gösterildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısında farklı medya kuruluşlarında tespit edilen yayın ihlallerini ele aldı. Kurul, üç televizyon kanalı ile iki radyo istasyonunun çeşitli maddelere aykırı yayınlar gerçekleştirdiğini belirleyerek idari para cezasına hükmetti. RTÜK’ün açıklamasına göre kararlar, hem siyasi içerikli programlarda kullanılan ifadeler hem de kültürel değerlere aykırı yorumlar ve müstehcen sahneler nedeniyle alındı.
RTÜK’ün değerlendirdiği ilk ihlal, bir televizyon programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın hükümete yönelik kullandığı ağır ifadelerle ilgiliydi. Kurul, söz konusu yorumların “kanıtsız suçlamalar içerdiği, kişileri zan altında bıraktığı ve eleştiri sınırlarını aştığı” gerekçesiyle 6112 sayılı kanunun 8/1-ç maddesinin ihlal edildiğine hükmederek kanala idari para cezası verdi.
Bir başka televizyon kanalında yayımlanan Ani Harabeleri belgeselinde kullanılan ifadeler de Üst Kurul gündemine taşındı. Belgeselde tarihi yapılara ilişkin kullanılan “vandal kültür” değerlendirmesinin milli ve manevi değerlere aykırı bulunduğu belirtildi. Kurul, bu yayın için 6112 sayılı kanunun 8/1-f maddesinin ihlal edildiği sonucuna vararak para cezası uygulanmasına karar verdi.
RTÜK, “Şeytanın Avukatı” (The Devil’s Advocate) adlı sinema filminin sansürsüz ve müstehcen sahneleriyle yayınlandığını tespit etti. Kurul, 8/1-n maddesinde yer alan “Yayınlar müstehcen olamaz” hükmünün ihlal edilmesi nedeniyle ilgili kanala idari para cezası verdi.
Toplantıda iki radyo istasyonu hakkında da yaptırım kararı çıktı.
• Bir radyoya “uyuşturucu özendirici yayın” yaptığı gerekçesiyle,
• Bir diğerine ise “haksız çıkarlara hizmet eden yayın” nedeniyle idari para cezası verildi.
